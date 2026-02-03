Kranjska Gora – zimske počitnice, kjer se ustvarijo najlepši družinski spomini

Ste že doživeli smučanje v Kranjski Gori, ko se jutro začne s svežim gorskim zrakom, bleščečim snegom in popolnim smučarskim dnem pred vami? Ste videli otroške oči, ki zasijejo ob prvih zavojih na snegu? Kranjska Gora je kraj, kjer zima prinese doživetje za vso družino.

Smučanje brez meja

Kranjska Gora ni le domače smučišče, temveč pravo izhodišče za mednarodne smučarske avanture. Z enotno smučarsko vozovnico Julian Alps Ski Pass lahko bivate v udobju Kranjske Gore, hkrati pa vas le kratek skok čez mejo loči od vrhunskih prog v Avstriji in Italiji. Doživite nove terene, drugačne razglede in raznolike smučarske izkušnje. Dopoldne lahko uživate na domačih kranjskogorskih progah, popoldne pa že rišete zavoje na avstrijskih ali italijanskih belih strminah.

Brezskrbno smučanje za družine

V Kranjski Gori je vse pripravljeno za brezhiben začetek smučarskega dne. Namesto jutranjega hitenja in iskanja parkirišča se lahko preprosto usedete na brezplačni smučarski avtobus, ki vas udobno in brez skrbi pripelje neposredno do smučišča. Na smučišču vas čakajo sodobne izposojevalnice smučarske opreme, profesionalne smučarske šole in izkušeni inštruktorji, ki poskrbijo za varne prve zavoje najmlajših.

V Kranjski Gori boste lahko smučali na 13 različnih progah, od lahkih do najzahtevnejših. Sistem desetih naprav vas bo popeljal do vaše sanjske proge. Hkrati v Mojstrani obratuje manjše smučišče, ki prav tako zagotavlja krasne terene za zanimive smučarske zavoje.

Medtem ko otroci skozi igro usvajajo snežne veščine in samozavestno stopajo v svet smučanja, se starši lahko brez skrbi prepustite užitku na progah ali si vzamete trenutek zase. Za tiste, ki iščete večji izziv, je tu zahtevnejša Podkorenska strmina, kjer se vsako leto odvija svetovni pokal v smučanju in kjer lahko izkusite občutek profesionalnega smučarskega spusta. Če pa si želite trenutek sprostitve, se lahko umaknete na snežno plažo tik pod vznožjem smučišča, kjer so prijetni lokali, bari in restavracije. Uživajte v počitku ob toplem napitku, sončnih žarkih in razgledu na bele strmine.

Foto: Bor Benet

Drsanje, sankanje, kepanje in še več

Le nekaj minut vožnje iz Kranjske Gore vas čaka Planica, dolina smučarskih poletov in svetovnih rekordov. Drsanje na drsališču Ledena Planica pod velikankami, obdani z mogočnimi vrhovi, je družinsko doživetje, ki ga ne smete zamuditi med obiskom Kranjske Gore. Drsališče je med zimskimi počitnicami odprto vsak dan od 10. do 20. ure, kar omogoča sproščeno družinsko zabavo kadarkoli čez dan. Otroci lovijo ravnotežje na drsalkah, se smejijo ob prvih poskusih, starši pa uživajo v razgledu, svežem zraku in svetleči belini.

Za tiste, ki si želijo preprostih zimskih užitkov, zadostujeta že kup svežega snega in otroški smeh. Kranjska Gora je redka destinacija v Sloveniji, kjer je pobeljena tudi okolica, ne le smučišče, kar ustvarja pravo zimsko pravljico. Če želite dan na snegu doživeti še drugače, se lahko z družino odpravite na sankanje iz Tamarja ali Krnice, se preizkusite v teku na smučeh ali pa se odločite za sprehod po zasneženih poteh. Rdeča lica, zasnežene rokavice in otroški smeh bodo ustvarili nepozabne trenutke, ki se bodo vtisnili globoko v spomin.

Foto: Ciril Jazbec (www.slovenia.info)

Ko se smuči pospravijo in se zunaj spusti mrak, se v Kranjski Gori odpre druga plat zime. Ko se zvečer vrnete s proge, si privoščite sprostitev v enem izmed wellness centrov v destinaciji, kjer vas čakajo notranji bazeni, savne, masaže in različni tretmaji. Telo potrebuje regeneracijo po dnevu, polnem gibanja in adrenalina, misli pa se sprostijo ob občutku topline in miru.

Pogledi na zasnežene vrhove in zimsko idilo delujejo kot naravna terapija, da se telo pripravi na nov dan na snegu. Topla voda, vonj lesa in prijetna tišina ustvarjajo občutek popolnega odklopa, medtem ko misli že načrtujejo naslednje zavoje in trenutke, ki jih prinaša jutro v Kranjski Gori.

Foto: Turizem Kranjska Gora

Ko se sonce skrije za vrhove, zima v Kranjski Gori ne utihne, temveč se dogajanje šele zares začne. Tisti, ki si želite doživeti pravi utrip kraja tudi zvečer, se lahko sprehodite do Alpske vasice v središču Kranjske Gore, kjer je vedno živahno. Čez dan se lahko ustavite pri lokalnih ponudnikih in obrtnikih, kjer izberete spominek ali sladko pozornost, zvečer pa se vasica spremeni v pravo prizorišče zimskih doživetij.

Prav v Alpski vasici se bodo na prostem zvrstili koncerti znanih slovenskih izvajalcev, kot so Domen Kumer, Mrfy, Kingston in še mnogi drugi, ki bodo poskrbeli za glasbeno vzdušje. Za najmlajše bo organizirano otroško pustovanje s Piko Nogavičko, polno smeha, iger in sladkih presenečenj.

V bližnjem Ljudskem domu pa domuje Kino Kranjska Gora, ki bo med zimskimi počitnicami postregel s pestro izbiro filmov za vse generacije. Najmlajši bodo zagotovo navdušeni nad otroškim animiranim filmom Tom in Jerry in Zootropolis 2.

Naročnik oglasnega sporočila je Turizem Kranjska Gora.