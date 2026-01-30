Ali lahko digitalne storitve vplivajo na dopustniške navade? Nova raziskava o zimskih potovalnih navadah kaže, da – vsaj tokrat – večina pri nas prisega na preverjene vzorce: smučanje, domače destinacije in praktične odločitve pri izbiri opreme, storitev in načina plačevanja.

Naklonjenost zimskim športom je neomajna slovenska stalnica, kar se odraža tudi na velikem deležu domačega prebivalstva, ki se bo tudi te zimske počitnice odpravil na bele strmine.

Raziskava, ki so jo opravili za plačilno hišo Visa, je namreč pokazala, da 64 odstotkov vprašanih kaže zanimanje za aktivnosti na snegu.

Kdaj izberemo Slovenijo in kdaj raje odidemo v tujino

V zadnjih petih letih se je največ vprašanih, natančneje 44 odstotkov, ukvarjalo s smučanjem, drsalo jih je 35 odstotkov, tek na smučeh pa je izbralo 17 odstotkov vprašanih.

Čeprav se zdi, da slovenske smučarke in smučarje navdušujejo predvsem smučišča zahodneje od nas, je kar 75 odstotkov vprašanih razkrilo, da bodo svoje naslednje zimske počitnice preživeli v Sloveniji. Kot prednosti domačih smučišč navajajo bližino in s tem povezano lažja dostopnost in poznavanje okolja.

Med tistimi, ki se odpravljajo v tujino, jih bo skoraj polovica izbrala Avstrijo, slaba tretjina Italijo, na tretjem mestu, a s precejšnjim zaostankom, Francijo. Onstran slovenske meje jih pritegne predvsem kakovost in razsežnost tamkajšnjih smučarskih središč.

Umetna inteligenca svetuje

Pri odločanju o nakupu opreme za zimske športe, kakšen kos je lani kupilo skoraj tri četrtine vprašanih, se vedno pogosteje uporablja umetna inteligenca – tudi pri morebitnem najemu opreme, ki postaja vedno bolj priljubljen.

Tako je skoraj vsak peti vprašani za primerjavo ponudb, iskanje pripadajočih informacij in izbiro ponudnikov že posegel po umetni inteligenci, skoraj polovica pa to načrtuje v bližnji prihodnosti.

Lani je skoraj tri četrtine vprašanih kupilo kakšen kos smučarske opreme. Foto: Shutterstock

Plačilna kartica vedno bolj odloča

Na zimskem dopustu zgolj zimski športi ne zadoščajo več. Slovenski dopustniki pričakujejo in cenijo dodatno ponudbo, kot so wellness storitve, lokalna kulinarika in druge aktivnosti v naravi.

Tudi digitalizacija plačevanja vpliva na izbiro ponudnikov in obseg porabe. Štiri petine vprašanih raje plačuje s kartico ali mobilno denarnico kot z gotovino, eden od devetih pa bi v primeru, da mu nekje ne sprejmejo digitalnega plačila, porabilo manj. Še več, skoraj ena šestina bi jih v tem primeru poiskala drugega ponudnika, ena desetina pa se k ponudniku, ki ne sprejema digitalnih plačil, ne bi več vrnila.

Zimske olimpijske in paralimpijske igre kot navdih

Veliki zagon zimskim športom te dni zagotavljajo tudi bližajoče se zimske olimpijske in paralimpijske igre Milano Cortina 2026.

Raziskava na mednarodni ravni je namreč razkrila, da sta pri skoraj dveh petinah vprašanih ta dva dogodka okrepila navdih za aktivno ukvarjanje s športom.