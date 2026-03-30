Prenovljeni Telekomov center Citypark sledi času in pričakovanjem uporabnikov

Nova podoba Telekomovega centra ni le estetska prenova, temveč uvedba povsem spremenjenega koncepta osebnega svetovanja, ki upošteva navade uporabnikov in omogoča intenzivnejši in pristnejši stik uporabnika s svetovalcem.

V ljubljanskem trgovskem središču Citypark je svoja vrata odprl prenovljen istoimenski Telekomov center. Prav Telekomov center Citypark je eden izmed najbolj obiskanih, v novi podobi pa bo uporabnikom še bližji, je v pogovoru za Siol.net izpostavil direktor prodaje končnim kupcem pri Telekomu Slovenije Bojan Šturm.

Zakaj ste se v Telekomu Slovenije odločili za prenovo tega Telekomovega centra?

Brez dvoma je bil čas za to. Svoje prodajno-svetovalne centre smo nazadnje temeljito prenovili pred desetimi leti in obstoječi centri niso več sledili niti duhu časa niti pričakovanjem in navadam uporabnikov. Izkoristili smo tudi trenutek, ko smo se znotraj središča preselili v precej manjšo poslovalnico, ki pa v celoti zadostuje našim potrebam v današnjem času.

Kakšne pa so današnje navade uporabnikov?

Našim uporabnikom je med obiskom Telekomovega centra predvsem pomemben osebni stik s svetovalcem. Če obiskovalec morda ni takoj na vrsti, praviloma počaka in ne hodi sam po trgovini – vse to smo upoštevali pri prenovi.

Kako ste se pri Telekomu Slovenije lotili te prenove?

Povezali smo se z arhitekturnim birojem Brigada iz Zagreba, ki je znano in priznano v svetovnem merilu, zlasti pri funkcionalnem oblikovanju prostorov, kot je naš prodajno-svetovalni center. Skupaj smo temeljito pregledali stanje in na podlagi tega pripravili načrte. Kot sem že povedal, smo analizirali kupce in njihove poti ter med drugim pregledali, kako to rešuje konkurenca. Seveda smo upoštevali tudi interne zahteve različnih organizacijskih enot.

Kaj so temeljne značilnosti nove podobe Telekomovega centra Citypark?

V središču vsega so prostori, ki jih ima svetovalec za obravnavo. Ti prostori so zdaj večji, posamezni svetovalci so bolj oddaljeni, kar uporabnikom zagotavlja več zasebnosti in tudi intenzivnejšo interakcijo s svetovalcem. V bančnem besednjaku bi lahko dejali, da smo se spremenili iz dvorane okenc v skupino prostorov za osebno obravnavo zasebnega bančništva.

Prav tako smo v center vnesli sodobne arhitekturne trende, ki smo jih uspešno prepletli z elementi Telekomove blagovne znamke. Na primer barva stropa, posebne talne oznake, kje je prostor za stranko in svetovalca, in še mnogo drugih podobnih podrobnosti.

Že od daleč v novem centru vidimo veliko več velikih zaslonov kot prej …

Seveda, saj tako tehnologija pride do poudarka prej in bolj. Toda ti zasloni niso sami sebi namen, kot da bi bili na newyorškem trgu Times Square, temveč so odličen način za predstavitev naših storitev. Prej so naši prodajno-svetovalni centri poudarjali izdelke, zdaj pa bo poudarek na storitvah, za katere, seveda potrebujemo izdelke.

"V središču vsega so prostori, ki jih ima svetovalec za obravnavo. Ti prostori so zdaj večji, posamezni svetovalci so bolj oddaljeni, kar uporabnikom zagotavlja več zasebnosti in tudi intenzivnejšo interakcijo s svetovalcem." Foto: Bojan Puhek

Katere storitve bodo torej v ospredju?

Zlasti smo ponosni na svojo televizijsko platformo NEO, ki na velikih zaslonih lažje pritegne pozornost že od daleč. Ko ravno omenjamo NEO: v naših izkušenjskih conah NEO Experience v ospredje postavljamo daljinec, saj z njim uporabnik upravlja in prilagaja svojo izkušnjo ter izkorišča vse prednosti in posebnosti, med katerimi je zagotovo posebej pomembno in privlačno glasovno upravljanje v slovenščini, ki omogoča iskanje na platformi NEO na različne, zelo inovativne načine.

Popravite me, če se motim, a zdi se mi, da največ obiskovalcev v Telekomove centre pride po svoje nove pametne telefone.

Ne motite se in telefoni še vedno ostajajo pomembni, a jih bomo predstavili na drugačen, uporabnikom bližji način. Poudarili bomo izkušnjo, katere del so seveda še vedno naprave, a teh ne bomo več organizirali po napravah, temveč po profilu uporabnika.

Kateri profili bodo to?

V osnovi bodo to starejši, družine in mladi. Starejšim bo za njihovo dobro izkušnjo zagotovo zanimiva tudi e-oskrba za zagotavljanje varne kakovosti življenja v domačem okolju, ki je zdaj še dostopnejša, ker je vključena v sistem dolgotrajne oskrbe. Zlasti družinam bomo med drugim poudarili pomen varne uporabe interneta in elektronskih komunikacij, mladim pa bomo odgovorili na vsa vprašanja in želje glede najrazličnejših naprav, ki so neločljiv del njihovega vsakdanjika – zvočniki in slušalke so brez dvoma povsem na vrhu njihovih želja.

"Telefoni še vedno ostajajo pomembni, a jih bomo predstavili na drugačen, uporabnikom bližji način. Poudarili bomo izkušnjo, katere del so seveda še vedno naprave, a teh ne bomo več organizirali po napravah, temveč po profilu uporabnika." Foto: Bojan Puhek

Kateri Telekomov center bo naslednji zaživel v novi podobi?

Telekomovemu centru Citypark bo sledil center na Čopovi ulici v Ljubljani, ki bo svoja vrata v prenovljeni podobi odprl predvidoma do konca maja.

… ampak na Čopovi ni Telekomovega centra.

Res je. Na Čopovo ulico se bo preselil zdajšnji Telekomov center na ljubljanskem trgu Ajdovščina. Čeprav leži povsem v središču prestolnice, trg Ajdovščina večina obišče redkeje kot Čopovo ulico. Na novi lokaciji bomo še bližje svojim zdajšnjim in prihodnjim uporabnikom. S prenovo naslednjega prodajno-svetovalnega središča bo Telekom Slovenije dosegel simboličen, a pomemben mejnik: doma bomo na najbolj obljudeni peš ulici v Sloveniji.