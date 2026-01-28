S smučarskega resorta Kanin - Sella Nevea so se v zimskih dneh, ko je v visokogorju ob novih padavinah zapadlo veliko svežega snega, poslali opozorilo vsem turnim smučarjem in ostalim obiskovalcem.

"Na območju Kanina je v zadnjih dneh zapadlo več kot en meter snega, zato je razglašena 4. stopnja nevarnosti snežnih plazov!" so zapisali na Facebook strani smučišča Kanin - Sella Nevea, našega najvišjega ležečega smučišča.

Prav zaradi nove obilne snežne odeje oskrbniki smučišča Kanin turnim smučarjem in ostalim obiskovalcem odsvetujejo obisk Kanina, vse dokler se razmere ne umirijo.

"Spremljajte naša obvestila, kjer vas bomo sproti obveščali tudi o predvidenem namernem proženju snežnih plazov s sistemom Gazex," so še sporočili s slovensko-italijanskega smučišča, ki leži na pobočju Kanina in prelaza Nevejsko sedlo ob slovensko-italijanski meji.