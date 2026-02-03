Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
3. 2. 2026,
11.18

Torek, 3. 2. 2026, 11.18

Hujši nesreči na smučišču, oba odpeljali s helikopterjem

Smučanje, smučarska nesreča, smučar, padec | Smučanje izven urejenih prog je prepovedano in lahko tudi izredno nevarno. | Foto Shutterstock

Smučanje izven urejenih prog je prepovedano in lahko tudi izredno nevarno.

Foto: Shutterstock

Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali dve ločeni nesreči na smučišču, v obeh primerih pa so poškodovancema morali pomagati že na smučišču. Zaradi poškodb so ju s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Okoli 10.30 so policisti obravnavali padec otroka, ki je pri sankanju v športnem parku padel in se telesno poškodoval. Sankaču so na kraju pomagali zdravstveni delavci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Smučal po zaprti progi in padel

Ob približno isti uri so kranjski policisti obravnavali tudi padec smučarja, ki je na smučišču smučal po zaprti progi in ni upošteval ureditve na smučišču.

Smučar je padel in se telesno poškodoval. Na kraju so mu zdravstveno oskrbo nudili reševalci Gorske reševalne službe Kranj. Zdravstveno osebje ga je s helikopterjem prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo smučarja zaradi kršitve predlagali drugemu prekškovnemu organu, dogodek pa so ustrezno evidentirali.

