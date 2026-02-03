Reke bodo danes sredi dneva najprej začele naraščati v zahodni polovici države, v sredo dopoldne pa tudi na vzhodu, so zapisali na Agenciji za okolje (Arso). V sredo zvečer in v noči na četrtek se lahko reke in manjši vodotoki v slovenski Istri razlijejo na izpostavljenih območjih, so navedli v hidrološkem poročilu. Povišana bo tudi gladina morja. Meja sneženja se bo danes hitro dvigala in bo sredi dneva na nadmorski višini okoli 1.500 metrov. V Zgornjesavski dolini bo večji del dneva snežilo.

Dan bo oblačen, padavine se bodo postopno širile v notranjost Slovenije, v Pomurju bo ostalo večinoma suho. Ponekod bo zapihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od pet do 12, v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije okoli dve stopinji Celzija.

V sredo bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo med tisoč in 1.500 metri, na skrajnem severozahodu bo predvidoma snežilo do dolin. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od ena do sedem, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Reke po državi bodo naraščale tudi v četrtek

Večina rek po državi bo dosegla velike pretoke, ojezerjene površine kraških polj na Notranjskem pa se bodo povečevale.

Arso je v hidrološkem poročilu še navedel, da bo gladina morja danes dopoldan in pozno zvečer ter v sredo dopoldan in pozno zvečer povišana.

Dopoldne se bo morje na najbolj izpostavljenih delih Obale razlivalo v višini okoli deset centimetrov, zvečer pa do 20 centimetrov.

Foto: Arso