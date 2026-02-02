Tragedija: 22-letnica obvisela na žičnici in umrla

22-letna avstralska deskarka na snegu je umrla na smučišču, potem ko se je njen nahrbtnik zataknil v žičnico, zaradi česar je obvisela v zraku, poroča CNN.

V priljubljenem smučarskem središču Cugaike v dolini Hakuba v osrčju Japonske se je zgodila bizarna nesreča, v kateri je umrla 22-letna deskarka. Iz podjetja Tsugaike Gondola Lift Co. so sporočili, da se je njen nahrbtnik zapletel v sedež žičnice, zaradi česar deskarka ni mogla izstopiti iz žičnice. Žensko so odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje zaradi poškodb umrla. Doživela je srčni zastoj, poroča CNN.

"Ker je bil prsni pas nahrbtnika pritrjen, se nahrbtnik ni odlepil od njenega telesa, gostjo pa je po izstopu iz žičnice vleklo skupaj z nahrbtnikom," je v izjavi dejal izvršni direktor in direktor podjetja Kubo Cuneo. Kot je dodal, je uslužbenec takoj pritisnil gumb za zaustavitev v sili, da bi ustavil delovanje žičnice. Podjetje je izrazilo "najgloblje sožalje žalujoči družini" in obljubilo, da bo okrepilo varnostne ukrepe.

Avstralsko ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino je potrdilo smrt avstralske državljanke na Japonskem in sporočilo, da družini nudi konzularno podporo. "Družini v tem težkem trenutku izrekamo najgloblje sožalje," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik ministrstva.