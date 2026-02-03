Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
3. 2. 2026,
8.30

Osveženo pred

5 minut

smučarski skoki smučarski skakalec Zak Meglič Tomi Meglič

Torek, 3. 2. 2026, 8.30

5 minut

Sin Tomija Megliča je obranil naslov državnega prvaka v skokih

Avtor:
N. V.

Tomi Meglič, Siddharta | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Pevec skupine Siddharta je na družbenih omrežjih navdušeno pohvalil sina, ki je znova zmagal na državnem prvenstvu mladih smučarskih skakalcev.

Pretekli konec tedna je bilo v Ljubnem ob Savinji državno prvenstvo v smučarskih skokih za mladince do 16 let, na katerem je z dvema 95-metrskima skokoma prepričljivo slavil Zak Meglič in s tem ubranil naslov prvaka, ki ga je osvojil tudi lani, s klubom SSK Ilirija pa je vknjižil še naslov ekipnih prvakov.

Navdušenje nad tem uspehom je na družbenih omrežjih izrazil tudi Zakov oče, pevec skupine Siddharta Tomi Meglič. "Čestitke, sinko moj," je zapisal in dodal, da so na mladega skakalca vsi ponosni "do vesolja".

Tomi Meglič je že od nekdaj velik ljubitelj smučarskih skokov, ki jih je tudi treniral. Pred časom je povedal, da je v otroštvu živel ob skakalnici, športni navdušenci so bili tudi vsi v družini, ljubezen do skokov pa je nato prenesel še na sina, ki je svojega očeta že pred časom krepko preskočil.

smučarski skoki smučarski skakalec Zak Meglič Tomi Meglič
