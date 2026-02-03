Torek, 3. 2. 2026, 18.13
Teniški globus, 3. februar
Mladi Američan presenetil sedmega nosilca Montpellierja
Na teniškem turnirji ATP v Montpellierju v Franciji se je že v prvem krogu poslovil sedmi nosilec Hubert Hurkacz. Poljaka je v dveh nizih izločil 160. igralec sveta, 22-letni Američan Martin Damm. V drugem krogu turnirja WTA 500 v Abu Dabiju sta z nastopi končali četrta nosilka, Američanka Emma Navarro, in šestopostavljena Kanadčanka Leyla Fernandez.
Matrin Damm mlajši je sin nekdanjega češkega asa, specialista za igro dvojic Martina Damma starejšega. Ta je leta 2006 z Indijcem Leandrom Paesom zmagal na US Opnu. Istega leta se je v finale dvojic prebil tudi na OP Avstralije.
Montpellier, ATP 250 (612.620 evrov):
1. krog:
Pablo Carreno Busta (Špa) - Miomir Kecmanović (Srb) 4:6, 6:3, 7:6 (4);
Martin Damm Jr (ZDA) - Hubert Hurkacz (Pol/7) 7:6 (5), 6:4;
Titouan Droguet (Fra) - Jan Choinski (VBr) 6:2, 7:6 (2);
Abu Dabi, WTA 500 (1.016.950 evrov):
2. krog:
Ljudmila Samsonova (Rus/5) - Janice Tjen (Ino) 6:2, 6:2;
Mccartney Kessler (ZDA) - Leylah Fernandez (Kan/6) 6:3, 6:2;
Hailey Baptiste (ZDA) - Emma Navarro (ZDA/4) 7:6 (6), 0:6, 6:3;
Cluj-Napoca, WTA 250 (238.880 evrov):
1. krog:
Anastasia Potapova (Avt/5) - Lucia Bronzetti (Ita) 5:7, 6:4, 7:5;
Xinyu Wang (Kit/4) - Kaitlin Quevedo (Špa) 6:3, 6:0;
Rebeka Masarova (Švi) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 6:1, 4:6, 6:2;
Darja Snigur (Ukr) - Sarah Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa (Fra) 6:3, 6:3;
2. krog:
Oleksandra Olijnikova (Ukr) - Anna Bondar (Mad/8) 6:4, 6:4;
Yue Yuan (Kit) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 4:6, 6:2, 7:6 (5);
Ostrava, WTA 250 (238.880 evrov):
1. krog:
Rebecca Šramkova (Svk/4) - Vendula Valdmannova (Češ) 6:2, 6:3;
Katie Boulter (VBr) - Lucie Havličkova (Češ) 6:4, 3:6, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi/5) - Sinja Kraus (Avt) 6:4, 6:0.