Mladi Američan presenetil sedmega nosilca Montpellierja

Na teniškem turnirji ATP v Montpellierju v Franciji se je že v prvem krogu poslovil sedmi nosilec Hubert Hurkacz. Poljaka je v dveh nizih izločil 160. igralec sveta, 22-letni Američan Martin Damm. V drugem krogu turnirja WTA 500 v Abu Dabiju sta z nastopi končali četrta nosilka, Američanka Emma Navarro, in šestopostavljena Kanadčanka Leyla Fernandez.