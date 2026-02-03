Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
3. 2. 2026,
18.13

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus tenis

Torek, 3. 2. 2026, 18.13

14 minut

Teniški globus, 3. februar

Mladi Američan presenetil sedmega nosilca Montpellierja

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Martin Damm | Martin Damm je v prvem krogu Montpellierja izločil sedmega nosilca. | Foto Guliverimage

Martin Damm je v prvem krogu Montpellierja izločil sedmega nosilca.

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirji ATP v Montpellierju v Franciji se je že v prvem krogu poslovil sedmi nosilec Hubert Hurkacz. Poljaka je v dveh nizih izločil 160. igralec sveta, 22-letni Američan Martin Damm. V drugem krogu turnirja WTA 500 v Abu Dabiju sta z nastopi končali četrta nosilka, Američanka Emma Navarro, in šestopostavljena Kanadčanka Leyla Fernandez.

Kaja Juvan Elena Ribakina
Sportal Juvan in Zidanšek v drugi krog v Romuniji

Matrin Damm mlajši je sin nekdanjega češkega asa, specialista za igro dvojic Martina Damma starejšega. Ta je leta 2006 z Indijcem Leandrom Paesom zmagal na US Opnu. Istega leta se je v finale dvojic prebil tudi na OP Avstralije.  

Montpellier, ATP 250 (612.620 evrov):

1. krog:
Pablo Carreno Busta (Špa) - Miomir Kecmanović (Srb) 4:6, 6:3, 7:6 (4);
Martin Damm Jr (ZDA) - Hubert Hurkacz (Pol/7) 7:6 (5), 6:4;
Titouan Droguet (Fra) - Jan Choinski (VBr) 6:2, 7:6 (2);

Abu Dabi, WTA 500 (1.016.950 evrov):

2. krog:
Ljudmila Samsonova (Rus/5) - Janice Tjen (Ino) 6:2, 6:2;
Mccartney Kessler (ZDA) - Leylah Fernandez (Kan/6) 6:3, 6:2;
Hailey Baptiste (ZDA) - Emma Navarro (ZDA/4) 7:6 (6), 0:6, 6:3;

Cluj-Napoca, WTA 250 (238.880 evrov):

1. krog:
Anastasia Potapova (Avt/5) - Lucia Bronzetti (Ita) 5:7, 6:4, 7:5;
Xinyu Wang (Kit/4) - Kaitlin Quevedo (Špa) 6:3, 6:0;
Rebeka Masarova (Švi) - Elena Gabriela Ruse (Rom) 6:1, 4:6, 6:2;
Darja Snigur (Ukr) - Sarah Rakotomanga Rajaonah Tiantsoa (Fra) 6:3, 6:3;

2. krog:
Oleksandra Olijnikova (Ukr) - Anna Bondar (Mad/8) 6:4, 6:4;
Yue Yuan (Kit) - Sara Sorribes Tormo (Špa) 4:6, 6:2, 7:6 (5);

Ostrava, WTA 250 (238.880 evrov):

1. krog:
Rebecca Šramkova (Svk/4) - Vendula Valdmannova (Češ) 6:2, 6:3;
Katie Boulter (VBr) - Lucie Havličkova (Češ) 6:4, 3:6, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi/5) - Sinja Kraus (Avt) 6:4, 6:0.

teniški globus tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.