Oven

Imate preveč prtljage, ki se je morate znebiti, in danes bo pravi dan za to. Ne shranjujte vseh stvari, sploh pa ne tistih, ki jih niti ne rabite, saj samo zavzemajo nepotreben prostor. Dan bo tako idealen, da malce očistite hišo ali stanovanje. Znebite se tudi starih bremen. Na koncu se boste počutili veliko bolje.

Bik

Trenutno ste v težji fazi ljubezni. Čutite, da vam nečesa primanjkuje. Želeli boste obnoviti neko pomembno vam razmerje. Premiki na čustvenem področju so vidni, toda potreben bo trud. Čeprav vas moti določena stvar pri partnerju, jo morate sprejeti. Seveda, če želite nadaljevati ta odnos.

Dvojčka

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj vas v službi čaka veliko dobrega. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.

Rak

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v obzir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.

Lev

Spoznali boste, da izgubljate interes za stvari, ki so vam včasih nekaj pomenile. V realnosti nič nima pomena, razen tiste stvari, na katere se oseba naveže. Interes se izgubi, ker druga stvar dobi več pozornosti in je bolj pomembna. Otroci dajo pomen stvarem skozi domišljijo in tega se moramo odrasli ponovno naučiti.

Devica

Nove zveze bodo zacvetele in se učvrstile, ne bodite presenečeni, če vas bo partner želel spoznati s svojo družino in prijatelji. Čas je, da razmerje dvigneta na višjo raven. Morda se boste malce ustrašili, toda po drugi strani vam bo zelo prijala zamisel, da si z vami želi ustvariti resen in dolgotrajen odnos.

Tehtnica

Sanje, želje in fantazije o ljubezni bodo danes v ospredju. Precej boste zaslepljeni z osebo, ki ste jo pred kratkim spoznali. Nikoli se ne ve, mogoče pa je to tista prava oseba, a vseeno bodite previdni pri lastnih pričakovanjih, da ne bodo preveč visoka, saj bi bili na koncu lahko razočarani. Vsekakor pa sledite lastni intuiciji.

Škorpijon

Čutili boste, da ste pod stresom. Res je, pred vami je naporen dan. Obstaja možnost težkih razprav in soočenj. Vaša inteligenca bo v ospredju, tega se nikar ne bojte. V popoldnevu si privoščite dovolj fizične aktivnosti, saj boste samo tako lahko napolnili vaše telo z novo energijo, ki jo potrebujete.

Strelec

Tistega, kar se je do sedaj pokazalo kot uspešno, res ni treba spreminjati. Razčistite vse sporne zadeve in tisto, kar boste na ta način dosegli, se vam bo še kako obrestovalo tudi v prihodnosti. Ostanite na varni razdalji in držite se preverjenih stvari, ker boste tako bolj uspešni, kot če bi skušali nekaj postaviti na novo.

Kozorog

Vezani se danes zanesite na partnerja in njegovo presojo. Skupaj bosta uspešno rešila dileme, ki se bodo pojavile. Samske pa čaka pester in zanimiv konec tedna. V kolikor se boste odpravili nekam v neznano, se vam obeta neko zanimivo poznanstvo, ki bo imelo tudi v naslednji mesecih vpliv na vas.

Vodnar

Prišlo bo do težav, ko boste pri koncu s stvarmi. Imeli boste težave z zbranostjo in misli nikakor ne boste mogli usmerili na pomembne projekte. Po drugi strani pa se bo nekaj vaših projektov kmalu uresničilo, zato se le skoncentrirajte. Ko boste vse končali, vam bo ostal čas za zabavo.

Ribi

Zadnje čase zelo radi komplicirate in današnji dan bo odličen za poenostavitev vašega življenja. Zmožni ga boste upočasniti in videli boste lahko, kje vse ste pretiravali. Mislite malo drugače – če boste poskusili dodati preveč podrobnosti, ne boste morali uživati v ničemer. Naj bo vse enostavno.