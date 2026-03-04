Prva tenisačica sveta in štirikratna zmagovalka na turnirjih za Grand Slam, Belorusinja Arina Sabalenka, se je zaročila s svojim dolgoletnim partnerjem Georgiosom Frangulisom, kar je sporočila tudi v objavi na družbenih omrežjih.

Sedemindvajsetletna beloruska teniška igralka Arina Sabalenka je na družbenem omrežju Instagram delila veselo novico, da sta se s svojim partnerjem, brazilskim poslovnežem Georgiosom Frangulisom, v sredo zaročila. Frangulis je prvo teniško igralko sveta zaročil v romantičnem okolju, okrašenem s svečami in cvetjem, ter ji na roko nadel diamantni prstan. Sabalenka se na velik trenutek zagotovo ni pripravila, kar pa je poudarila tudi z objavo na družbenem omrežju. Zapisala je, da se ji ni niti sanjalo, da se bo "veliki dan" zgodil prav na tisti večer.

"Ti in jaz za vedno," sta v skupni objavi na Instagramu zapisala zaročenca in dodala zaročni datum ter ob tem delila tudi video, ki prikazuje, kako se je zaroka odvila. Pod objavo so se zvrstile čestitke številnih njunih znancev in oboževalcev, med njimi enega najboljših tenisačev vseh časov, Novaka Djokovića in njegove žene Jelene, prvega tenisača sveta, 22-letnega Španca Carlosa Alcaraza Garfie, hollywoodske igralke Eize Gonzalez, ameriškega teniškega igralca Bena Sheltona ter tudi zaročenke Luke Dončića Anamarie Goltes.

Zaroke Sabalenke več kot očitno ni pričakovala in jo je ta predvsem zelo presenetila. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Zvezo sta javno razkrila maja 2024

Sabalenka je na morebitno zaroko in poroko namigovala že več mesecev, še posebej po njeni izjavi januarja letos na mednarodnem turnirju v Brisbaneu, ko se je po zmagi v finalu zahvalila svoji ekipi in v šali dejala, da je "težko delati z njo", in dodala še zahvalo svojemu fantu:

"Upam, da te bom kmalu klicala z drugim imenom, kajne?" Občinstvo se je ob njeni izjavi zasmejalo, ona pa je dodala: "Zdaj sem naredila samo še dodaten pritisk, kajne?" Frangulis se je ob tem le nasmehnil, kar je ujela tudi kamera.

Zvezo s Frangulisom je potrdila maja 2024, julija istega leta pa je Sabalenka med premorom po tem, ko se je zaradi poškodbe umaknila z Wimbledona, svojega izbranca označila za "ljubezen svojega življenja".

Brazilec Frangulis je študiral pravo, njegova velika strast, še preden je postal podjetnik, pa je bil motošport. Je tudi ustanovitelj blagovne znamke superživil Oakberry. Blagovna znamka je prej sponzorirala ekipo Formule 1 Haas, potem ko sta Brazilec in Belorusinja postala par, pa je blagovna znamka sodelovala tudi s Sabalenko. V brazilskem Porscheju 911 GT3 Cup je Frangulis tekmoval tudi na 128 dirkah, so poročali tuji mediji.

Na družbenih omrežjih si zaročenca pogosto izkazujeta pozornost in pod objavami z ljubezenskimi sporočili tudi javno izkazujeta ljubezen in naklonjenost.

Sabalenkin nekdanji partner je umrl v tragični nesreči

Pred Frangulisom je bila Sabalenka v javni zvezi z beloruskim hokejistom Konstantinom Kolcovom, ki je umrl marca 2024 v Miamiju po padcu z balkona hotela. Nekdanji par je bil v zvezi tri leta, teniška igralka pa je po tragičnem dogodku večkrat povedala, kako se je spopadala z izgubo in poskusila nadaljevati profesionalno kariero, naslovila pa je tudi številne težave, ki jih je tragedija pustila na njenem duševnem zdravju. Med drugim je razkrila, da ji je tenis pomagal že prej, ko je izgubila svojega očeta.