"Zame je pravzaprav zelo žalostno videti, da nas direktorji turnirjev in turnirji ne ščitijo kot igralk," je pred turnirjem v Miamiju povedala Arina Sabalenka, prva igralka sveta, potem ko so jo nekateri kritizirali, ker je odpovedala igranje na turnirju v Dubaju. Pravi, da ni prepričana, ali se bo tja še kdaj vrnila.

Arina Sabalenka trenutno igra vrhunski tenis, kar kaže tudi na turnirjih. V letošnji sezoni je igrala na treh turnirjih in na prav vseh treh zmagala, osvojila je tudi turnir za grand slam, OP Avstralije.

Foto: Guliverimage

Trenutno najboljša teniška igralka sveta se je znašla na udaru kritik, potem ko je februarja izpustila turnir v Dubaju. Kritiziral jo je direktor turnirja v Dubaju Salah Tahlak, ki meni, da bi morali biti igralci kaznovani, če se v zadnjem trenutku odpovejo turnirju. "Mislim, da bi morali biti igralci strožje kaznovani, ne le z denarnimi kaznimi, ampak bi jim morali odvzeti tudi točke."

"Mislim, da je to smešno," je Sabalenka izjavila na tiskovni konferenci pred turnirjem v Miamiju. "Mislim, da se ni pokazal v najboljši luči. Zame je pravzaprav zelo žalostno videti, da nas direktorji turnirjev in turnirji ne ščitijo kot igralk. Zanima jih le njihova prodaja, njihov turnir in to je vse. Njegov komentar je bil smešen. Nisem prepričana, ali si po njegovem komentarju sploh kdaj še želim iti tja. Zame je to preveč," je neposredno povedala 27-letna teniška igralka, ki je do zdaj v svoji karieri zbrala 23 turnirskih lovorik.

Foto: Guliverimage

Očitno se je odločila pravilno

Sabalenka se je februarja, še pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu, odločila, da ne bo igrala na turnirjih v Dubaju in Dohi. Očitno se ji je ta poteza obrestovala tudi v športnem pogledu, saj je prvič v karieri osvojila turnir v Indian Wellsu.

"Pred začetkom te sezone smo se odločili, da bomo dali prednost mojemu zdravju in poskrbeli, da bomo imeli v urniku vrzeli, da se bom lahko napolnila z energijo in se bolje pripravila na večje turnirje. Občutek imam, da so urniki preobremenjeni, in mislim, da je to razlog, da je toliko igralk poškodovanih in da ne morejo igrati na najvišji ravni, ker je to skoraj nemogoče," je še povedala Sabalenka.

