Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
21. 3. 2026,
13.21

Osveženo pred

1 ura, 49 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
tenis Wimbledon

Sobota, 21. 3. 2026, 13.21

1 ura, 49 minut

Tehnologija video pregledov

Spremembe v Wimbledonu, novosti sprožajo polemike

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Novak Đoković Wimbledon | Foto Reuters

Foto: Reuters

Tehnologija video pregledov oziroma omogočanja pregleda spornih situacij z video posnetki bo na letošnjem Wimbledonu na voljo na šestih igriščih, so sporočili organizatorji teniškega turnirja za veliki slam, združeni v All England Clubu.

Uvedba elektronskega klicanja o tem, ali je žogica prestopila črto igralnega polja ali ne, lani je povzročila nekaj polemik, saj je odmevna okvara pokvarila dvoboj Sonay Kartal v četrtem krogu proti Anastaziji Pavljučenko.

Vendar to organizatorjev ni ustavilo, da ne bi dali zelene luč za več tehnologije, saj lahko igralci v posamičnih tekmah na šestih igriščih za ogled izpodbijajo določene odločitve sodnikov, na primer, ali je žogica dvakrat odskočila ali se je igralec dotaknil mreže ali se nagnil čez njo.

Veljalo bo tudi za druge odločitve, ki bi lahko bile sporne. Prejšnji teden je v Indian Wellsu Britanec Jack Draper kontroverzno izgubil točko, potem ko je sodnik po pregledu odločil, da je njegova gesta odvrnila njegovega nasprotnika Danila Medvedjeva, kljub temu da se je točka nadaljevala.

Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

