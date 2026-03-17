Matošević spoznan za krivega, vračati bo moral tudi nagrade

Mednarodna agencija za integriteto tenisa (Itia) je sporočila, da je nekdanji avstralski igralec številka 1 Marinko Matošević zaradi dopinških prekrškov prejel štiriletno prepoved igranja in delovanja v tenisu.

Neodvisno sodišče je ugotovilo, da je zdaj 40-letni Marinko Matošević med letoma 2018 in 2020 storil pet kršitev protidopinških pravil, vključno z uporabo prepovedane metode krvnega dopinga kot aktivni igralec, je v izjavi zapisala Itia.

Matošević je ves čas postopka zanikal vse obtožbe, dokler ni v medijskih komentarjih tik pred zaslišanjem priznal krvnega dopinga.

V Jajcu rojeni Matošević, ki je igral na vseh štirih grand slamih, je za First Serve v začetku februarja priznal, da je februarja 2018 uporabil "prepovedano metodo krvnega dopinga in posredovanje dopinga drugemu igralcu", in dejal, da se je "odločil priznati, kar je storil, zaradi koruptivnega dopinškega postopka in absurdne narave drugih obtožb".

Prav tako je obtožil dopinški postopek londonske agencije Itie, da je po njegovem "koruptiven in nepravičen".

"Tribunal je zavrnil Matoševićeve javne obtožbe v zvezi z integriteto preiskovalnega postopka Itie kot neutemeljene," je Itia zapisala v svoji izjavi za javnost in dodala, da je "agencija ravnala v okviru pooblastil, ki ji jih je podelilo teniško združenje".

Suspenz do marca 2030

Matošević je februarja 2013 dosegel najvišjo uvrstitev v karieri, 39. mesto na svetovni lestvici, od takrat pa se je posvetil tudi trenerskemu poklicu.

Poleg štiriletnega suspenza "igranja, treniranja ali udeležbe na katerem koli teniškem dogodku ali dejavnosti, vključno s turnirji ATP in WTA", je sodišče Matoševiću odvzelo tudi rezultate in denarne nagrade iz februarja 2018 (Morelos, Indian Wells).

"Matoševićev suspenz se bo končal 15. marca 2030, pod pogojem, da igralec povrne denarno nagrado," je še sporočila agencija za integriteto.