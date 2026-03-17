Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
17. 3. 2026,
9.23

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek
tenis Marinko Matošević

Torek, 17. 3. 2026, 9.23

10 minut

Dopinška afera

Matošević spoznan za krivega, vračati bo moral tudi nagrade

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Marinko Matošević | Marinko Matošević je tik pred zaslišanjem priznal krvni doping. | Foto Guliverimage

Marinko Matošević je tik pred zaslišanjem priznal krvni doping.

Foto: Guliverimage

Mednarodna agencija za integriteto tenisa (Itia) je sporočila, da je nekdanji avstralski igralec številka 1 Marinko Matošević zaradi dopinških prekrškov prejel štiriletno prepoved igranja in delovanja v tenisu.

Neodvisno sodišče je ugotovilo, da je zdaj 40-letni Marinko Matošević med letoma 2018 in 2020 storil pet kršitev protidopinških pravil, vključno z uporabo prepovedane metode krvnega dopinga kot aktivni igralec, je v izjavi zapisala Itia.

Matošević je ves čas postopka zanikal vse obtožbe, dokler ni v medijskih komentarjih tik pred zaslišanjem priznal krvnega dopinga.

V Jajcu rojeni Matošević, ki je igral na vseh štirih grand slamih, je za First Serve v začetku februarja priznal, da je februarja 2018 uporabil "prepovedano metodo krvnega dopinga in posredovanje dopinga drugemu igralcu", in dejal, da se je "odločil priznati, kar je storil, zaradi koruptivnega dopinškega postopka in absurdne narave drugih obtožb".

Prav tako je obtožil dopinški postopek londonske agencije Itie, da je po njegovem "koruptiven in nepravičen".

"Tribunal je zavrnil Matoševićeve javne obtožbe v zvezi z integriteto preiskovalnega postopka Itie kot neutemeljene," je Itia zapisala v svoji izjavi za javnost in dodala, da je "agencija ravnala v okviru pooblastil, ki ji jih je podelilo teniško združenje".

Suspenz do marca 2030

Matošević je februarja 2013 dosegel najvišjo uvrstitev v karieri, 39. mesto na svetovni lestvici, od takrat pa se je posvetil tudi trenerskemu poklicu.

Poleg štiriletnega suspenza "igranja, treniranja ali udeležbe na katerem koli teniškem dogodku ali dejavnosti, vključno s turnirji ATP in WTA", je sodišče Matoševiću odvzelo tudi rezultate in denarne nagrade iz februarja 2018 (Morelos, Indian Wells).

"Matoševićev suspenz se bo končal 15. marca 2030, pod pogojem, da igralec povrne denarno nagrado," je še sporočila agencija za integriteto.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.