Poljska teniška šampionka Iga Swiatek, nekdanja prva igralka sveta, je oznanila konec sodelovanja z belgijskim trenerjem Wimom Fissettom, s katerim je sodelovala od oktobra 2024. Šestkratna zmagovalka turnirjev za veliki slam med posameznicami se še ni odločila o novem trenerju.

Izkušeni belgijski trener, ki je sodeloval s številnimi uspešnimi teniškimi igralkami, je bil prvi tuji trener Ige Swiatek, saj je pred tem sodelovala s Piotrom Sierzputowskim in Tomaszom Wiktorowskim.

Pod slednjim je dosegla svoje največje uspehe, vključno s štirimi naslovi na turnirjih za grand slam, ko se je tudi zavihtela na prvo mesto na svetovni lestvici. Po razhodu z Wiktorowskim ji je pomagal izkušeni Fissette, čigar trenerska filozofija temelji na pozitivnem odnosu, skupnem pristopu k tenisu in timskem delu.

Največji uspeh, ki ga je dosegla z Belgijcem, je bila njena zmaga na lanskem Wimbledonu, ko je prvič dobila turnir na sveti travi. Pod vodstvom Belgijca je osvojila tudi turnirja v Cincinnatiju in Seulu.

Swiatek se je odločila za prekinitev sodelovanja s trenerjem zaradi slabe forme od začetka te sezone. Prvič v šestih letih se ji ni uspelo uvrstiti v polfinale nobenega turnirja, drugo leto zaporedoma pa ji v prvih treh mesecih ni uspelo zmagati na turnirju. V štirih nastopih se je uvrstila v tri četrtfinala, na svetovni lestvici pa je padla z drugega na tretje mesto.

Izgubila samozavest

V četrtek je v Miamiju izpadla v drugem krogu. "Izgubila sem samozavest. Preveč razmišljam, sem dezorientirana. V drugem in tretjem nizu je bila to zame preprosto slaba tekma. Nehala sem biti taktična in ko poskušam kaj spremeniti, se moj tenis popolnoma sesuje," je priznala po porazu proti Magdi Linette s 6:1, 5:7, 3:6.

Svoje padce med tekmami je opisala kot "najhujšo nočno moro, ki se lahko zgodi vrhunski teniški igralki". "Moram prebroditi to in najti rešitev," je poudarila.

Njen naslednji turnir bo turnir WTA 500 v Stuttgartu od 13. do 19. aprila. Štiriindvajsetletnica je na tem turnirju zmagala dvakrat, v letih 2022 in 2023.