Po treh ločitvah še verjame v ljubezen: Halle Berry se je zaročila

Ameriška igralka Halle Berry in glasbenik Van Hunt sta zaročena. 59-letnica je to razkrila v četrtek med gostovanjem v oddaji komika Jimmyja Fallona, ko se je odzvala na govorice, da naj bi Hunta zavrnila, ko jo je zaprosil za roko.

"To ni res, nisem rekla ne. Le datuma poroke nisva določila," je pojasnila in poudarila, da ni niti za trenutek omahovala, ko jo je 55-letni Hunt vprašal, ali bi se poročila z njim. "Seveda sem pristala in nadel mi je prstan," je povedala in pokazala novo pridobitev na prstancu.

Halle Berry in Van Hunt sta v razmerju od aprila 2020. Ona je bila pred tem poročena trikrat, z igralcem bejzbola Davidom Justiceom, glasbenikom Ericom Benetom in igralcem Olivierjem Martinezom. S slednjim ima sina Macea, iz razmerja z manekenom Gabrielom Aubryjem pa hčerko Nahlo.

Pred kratkim je za The Cut odkrito spregovorila o svojih preteklih razmerjih, predvsem ločitvah. "Po moji tretji ločitvi so ljudje začeli govoriti: 'Kaj je narobe z njo? Zmešana je. Ne zna obdržati moškega'," je dejala in pribila: "Jaz pa na to vedno rečem: 'Zakaj bi hotela obdržati moškega, če ni tisti pravi?'"

