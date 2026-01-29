Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek,
29. 1. 2026,
12.55

1 ura, 22 minut

Thermometer Blue 0,04

premiera Halle Berry

Četrtek, 29. 1. 2026, 12.55

1 ura, 22 minut

Halle Berry na premieri ukradla vso pozornost

N. V.

Thermometer Blue 0,04
Halle Berry Crime 101 | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Hollywoodska zvezdnica, ki bo letos praznovala 60. rojstni dan, je na premieri novega filma znova dokazala, da so leta le številka.

V sredo so v Londonu premierno prikazali film Crime 101, v katerem je del zvezdniške zasedbe tudi Halle Berry. 59-letna igralka je pred fotografi osupnila z globokim dekoltejem, ki ga je še poudarila dolga verižica s cvetličnim obeskom.

Zasedba trilerja Crime 101: Monica Barbaro, Halle Berry, Chris Hemsworth, Barry Keoghan in Mark Ruffalo | Foto: Profimedia Zasedba trilerja Crime 101: Monica Barbaro, Halle Berry, Chris Hemsworth, Barry Keoghan in Mark Ruffalo Foto: Profimedia

Berry, ki bo avgusta letos dopolnila 60 let, je pred kratkim izjavila, da staranje razume kot privilegij, a ob tem poudarja skrb zase in za svoje telo.

Halle Berry Crime 101 | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Odkrito govori o menopavzi in izzivih, ki jih ta prinaša, ter načinih, kako se v tem obdobju ženske lahko počutijo bolje. Poudarja telesno aktivnost in krepitev mišic, predvsem pa drugačen način razmišljanja: "Menopavza me je naučila, da mi je vseeno za mnenje drugih ljudi."

