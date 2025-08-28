Predstavili Honor Magic V5, najtanjši in najlažji pregibni telefon na svetu

S samo 217 grami na tehtnici in 8,8 milimetra debeline je po besedah njegovih ustvarjalcev Honor Magic V5 na vrhu svetovne lestvice pregibnih telefonov tako po svoji skromni masi kot tudi debelini – toda po svojih zmogljivostih je vse prej kot skromen.

Bitka za najprestižnejši pregibni telefon dobiva novega resnega tekmovalca. Na Ljubljanskem gradu, ki so ga pri Honorju izbrali za uradno predstavitev za slovenske in hrvaške medije, smo spoznali njihov najnovejši pregibni dosežek – Honor Magic V5.

Skrivnost silicija in ogljika: več energije v tanjši podobi

Verjamejo, da so v njem združili minimalistično, a obenem prefinjeno oblikovno zasnovo z zmogljivostjo, ki se lahko primerja z računalniki. Zagotavljajo, da je tudi vzdržljiv, za kar poskrbi najnovejša silicij-ogljikova tehnologija akumulatorjev in spoštovanja vrednih 5.820 miliamperskih ur nazivne zmogljivosti.

Kako jim je uspelo stlačiti akumulator s tako visoko zmogljivostjo v tako tanko napravo? Odgovor ponuja večja vsebnost silicija v akumulatorju, kar ustvarja večjo gostoto energije v manjšem prostoru. Ko pa je le čas za osvežitev energije, bo za to poskrbelo 60-wattno žično ali hitro 50-wattno brezžično polnjenje.

Dva svetla zaslona in pametna pomoč

Odprt zaslon novega Magica se lahko pohvalo s premerom 20,2 centimetra (7,95 palca), zaslon pri sklopljenem pa ima premer 16,3 centimetra (6,43 palca). Pri Honorju posebej poudarjajo, da sta oba zaslona zelo svetilna in zato primerna tudi za delo pod močnim sončnim sijem. Po obeh zaslonih je mogoče pisati in risati z njihovim pisalom, kar je, tako kot možnost sočasnega zagona treh aplikacij, pomemben pripomoček za storilnost in izražanje ustvarjalnosti.

Notranji zaslon pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5 Foto: Srdjan Cvjetović

Poleg lastnih orodij umetne inteligence, kot je odkrivanje lažnih (deepfake) posnetkov, ima Magic V5 poln nabor Googlovih orodij umetne inteligence Gemini in še orodja za prevajanje besedil in klicev – toda, kot smo že vajeni pri umetni inteligenci na pametnih telefonih, vsa jezikovna orodja niso na voljo za vse jezike, a se vrzeli postopoma le zapolnjujejo.

Zloži, razpri, ponovi – in to vsaj še 13 let

Pri pregibnih telefonih je tečaj najranljivejši del, a pri Honorju verjamejo, da so tudi ta izziv premagali. O tem priča odpornost pred prahom in vodo po standardu IP58/IP59, na podlagi intenzivnih preizkusov odpiranja in zapiranja naprave pa so telefon certificirali za 500 tisoč premikov – če bi jih vsak dan naredili sto, bi to pomenilo, da dobrih 13 let ne bi bilo treba skrbeti za obrabo tečaja.

Dolgoživost omogoča tudi sedem let varnostnih popravkov in nadgradnje operacijskega sistema, izjemno visoka odpornost predvsem notranjega zaslona ter nova nanokristalna zaščitna prevleka zaslona, ki je po zagotovilih proizvajalca v laboratorijskih meritvah pokazala desetkrat večjo odpornost na padce.

Zmogljivost brez kompromisov in pogled do stokrat daleč

Srce novega Magica je trenutno najzmogljivejši Qualcommov mobilni procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, spremlja pa ga še 16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov skupnega shrambnega prostora.

Tudi kamere so zmogljive: na zadnji strani so tri, in sicer telefoto periskopska kamera z ločljivostjo 64 milijonov pik in trikratno optično povečavo, glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik in ultraširoka kamera z enako ločljivostjo. Na tem mestu zagotovo velja omeniti funkcijo umetne inteligence AI Super Zoom, ki prijetno preseneti s kakovostjo posnetkov celo pri stokratni povečavi.

Novinec je tudi Honor Pad 10, ki je naprodaj posebej, brezplačno pa ga prejmejo tisti, ki se do 30. septembra odločijo za nakup novega pregibnega pametnega telefona Honor Magic V5. Foto: Srdjan Cvjetović

Zložljiva moč ni poceni, a prvi kupci dobijo več

Za vse to razkošje pa bo vendarle treba seči malo globje v denarnico, saj je priporočena redna maloprodajna cena za Honorjevega pregibnega silaka 1.999 evrov.

Kdor pa se zanj odloči do 30. septembra, lahko pridobi za darilo novo tablico Honor Pad 10, ki so jo prav tako predstavili na tem regijskem dogodku, katere redna priporočena maloprodajna cena je v samostojni prodaji v izvedbi brez mobilnega omrežja 349 evrov. V istem obdobju so kupci novega Magica upravičeni tudi do enoletne garancije zaslonskega stekla.