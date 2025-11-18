Vjesnikov nebotičnik v plamenih: gori že več ur, stekla pokajo od vročine #foto #video

Na vrhu Vjesnikovega nebotičnika v Zagrebu je v ponedeljek nekaj po 22. uri izbruhnil obsežen požar, ki se je hitro razširil po več nadstropjih. Gasilci se z ognjem borijo že ure, z območja pa prihajajo dramatični posnetki goreče stolpnice.

Zagrebška policija je ob 23.08 prejela prvo prijavo o plamenih na vrhu nebotičnika. Na kraj so napotili številne gasilske ekipe, dodatne okrepitve pa prihajajo ves čas. Gasilci so se zaradi nevarnih padajočih delov fasade in stekla morali umakniti iz notranjosti stavbe in trenutno gasijo požar samo z zunanje strani.

Del Savske ceste je zaprt, območje okoli stolpnice pa je v celoti blokirano. Policisti pešce in voznike preusmerjajo ter jih umikajo od poslopja, saj z njega še naprej padajo goreči deli fasade.

Delavci, ki so bili v okolici vse od izbruha požara, opisujejo izjemno hiter razvoj ognja. "Najprej je zagorel zgornji del. Potem se je v minuti razširilo na sredino in nato še na spodnje nadstropje. Plošče padajo vsepovsod. Požar gori nenavadno hitro, skoraj nelogično," so povedali za lokalne medije.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Gasilci: Nevarnosti za porušitev ni, a požar se agresivno širi

Poveljnik zagrebških gasilcev Siniša Jembrih je za medije povedal, da so morali gasilce umakniti zaradi nevarnih delov, ki padajo s stavbe. Kljub obsežnemu požaru po njegovih besedah ni nevarnosti, da bi se nebotičnik porušil.

Po podatkih Javnega zavoda za zaščito in reševanje se je ogenj po treh urah intenzivne intervencije še naprej agresivno širil, zajel več nadstropij in streho objekta. Najbolj kritični so šesto, deveto in dvanajsto nadstropje.

Priče: Žal mi je, to je simbol Zagreba

Številni prebivalci so se kljub policijskim blokadam zbrali v bližini ter z zaskrbljenostjo opazovali dogajanje."Gasilci se trudijo, a bojim se, da za Vjesnik ni več rešitve. To je simbol mesta," je za medije povedal eden od prebivalcev.

Mestna uprava: Ni informacij o poškodovanih

Predstavnica mestne uprave Zagreba Dinka Živalj je sporočila, da za zdaj ni informacij, da bi bil kdo poškodovan ali ujet v stavbi. "Gre za državno stavbo, smo pa ves čas v stiku z gasilci, ki delajo vse, da bi požar čim prej pogasili," je povedala.

Na kraju požara je tudi minister za gradbeništvo Branko Bačić, ki podrobnosti ni želel komentirati. Dejal je le, da "vzrok požara še ni znan".