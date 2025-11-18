Torek, 18. 11. 2025, 7.21
Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom
Pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo od danes do četrtka glas mogoče oddati predčasno. Predčasno glasovanje bo potekalo vse tri dni med 7. in 19. uro na 98 voliščih po državi.
Seznam vseh volišč, na katerih bo mogoče predčasno oddati glas, je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije.
V okraju stalnega bivališča z osebno izkaznico
Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.
Vsi, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, pa morajo do srede oddati vlogo pristojni okrajni volilni komisiji. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi tisti, ki želijo zaradi bolezni glasovati na domu.
Splošno glasovanje o usodi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, bo v nedeljo potekalo na 2.971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.
Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volilnih upravičencev bo za zavrnitev zakona moralo glas proti oddati vsaj 339.205 volivcev.