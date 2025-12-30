V Bremnu v Nemčiji ljubitelji ognjemetov zadnje dni množično kupujejo ognjemete, zanje zapravijo tudi do šest tisoč evrov. Kljub razpravi o prepovedi posel cveti, "ljudje kupujejo polne škatle," je dejal prodajalec, poroča Focus.

Lastnik trgovine Postenhandel Nord s pirotehničnimi izdelki Christoph Pawlowski je v ponedeljek, ko je zaprl vrata svoje trgovine v Bremnu, naštel okoli tisoč strank. Vsi so v njegovi trgovini kupili petarde in rakete.

"Vsako leto je tako," je dejal v ponedeljek zvečer malo pred zaprtjem. Videti je bil izčrpan, a zadovoljen, poroča Focus.

Povprečno 160 evrov, nekateri tudi do šest tisoč evrov

Za Postenhandel Nord so silvestrske razprodaje dokazano gonilo prodaje. "Nič me ni res presenetilo," pravi Pawlowski. Povprečno so kupci za pirotehniko odšteli 160 evrov, nekateri in ne redki pa so zanjo pripravljeni odšteti bistveno več. "Nekateri kupijo celo za šest tisoč evrov," je povedal za Focus in dodal: "Ljudje imajo vedno denar za pirotehnične izdelke, če jih želijo."

V ponedeljek zvečer je bila prodajna površina še vedno dobro založena, vendar je že bilo veliko praznih polic. "Vsi izdelki Funke so pošli. To so ognjemeti poljskega proizvajalca, ki so še posebej priljubljeni. Ni nam ostalo praktično nič," je dodal.

Kot je povedal, je popoldne poskušal v zadnjem trenutku ponovno naročiti omenjene ognjemete, a žal neuspešno.

Tobias je zase in za brata kupil komplet raket in dve bateriji za 70 evrov. "Sem precej skromen," pravi 35-letnik, ko je gledal v svojo komaj polno nakupovalno košarico. "Če že kupujem ognjemete, želim nekaj spodobnega," je dejal. Najdražja baterija, ki jo je našel v trgovini, je bila 500 evrov. "Nikoli ne bi porabil toliko," je dodal. Njegova omejitev je sto evrov na leto.

"Promocija o prepovedi je kontraproduktivna"

Trgovec Pawlowski dejstvo, da se mnogi kupci letos očitno bolj zalagajo z ognjemeti, pripisuje razpravi in promociji o prepovedi ognjemetov. Dojema jo kot vse bolj vročo. "Letos je še posebej ekstremna in zelo agresivna," pravi. Ta kultura razprav je kontraproduktivna.

Pawlowski sumi tudi, da trgovci, ki vmes za nekaj časa prenehajo prodajati ognjemete zaradi skrbi za dobrobit živali, uporabljajo marketinško taktiko. Opozarja, da so nekatere trgovine s strojno opremo prav tako začasno prenehale prodajati ognjemete, zadnje dni pa so ponovno začele s prodajo.

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Pri tem velja poudariti, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena. Vsi pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, da je zagotovljena sledljivost. Pirotehnične izdelke kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za javni potniški promet, na površinah, kjer potekajo javne prireditve itd. Če se ne morete upreti uporabi pirotehničnih izdelkov, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, ulicah ali družabnih omrežjih. Izkušnje kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Prepovedana je tudi predelava ali lastna izdelava. Kazen zaradi nepravilne uporabe je od 400 do 1.200 evrov ter zaseg pirotehničnega izdelka, čeprav ni storilčeva last.