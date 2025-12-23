54-letniku zasegli skoraj 500 kosov pirotehničnih sredstev

Ajdovski policisti so v ponedeljek zvečer v avtomobilu 54-letnika našli in zasegli 469 različnih pirotehničnih izdelkov, med njimi tudi pirotehnične izdelke kategorije F2 in F3, katerih prodaja in uporaba sta prepovedani.

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so v ponedeljek proti večeru obravnavali kršitev javnega reda in miru zaradi objestne in nepremišljene uporabe pirotehničnih izdelkov. Na kraju dogodka so našli parkirano osebno vozilo, v katerem je bilo več kosov pirotehničnih izdelkov. Zasegli so večjo količino pirotehničnih izdelkov – skupno 469, med njimi tudi petarde kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok in ki so prepovedane. Ajdovski policisti bodo zoper 54-letnega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Uporaba katerih pirotehničnih sredstev je dovoljena in katerih ne

Ob navedenem primeru so ponovno poudarili, da je prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana (petarde). Prodaja in uporaba drugih pirotehničnih izdelkov z učinki, kot so svetlobni učinki, oddajanje isker, barvnih plamenov, prasketanje, bliskanje, vrtenje na tleh, izmet vsebine, dvig s proizvajanjem učinkov v zraku, je dovoljena vse leto.

Ob tem velja posebej opozoriti, da pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

Globa od 400 do 1.200 evrov

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami v zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih pomenijo prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov. Pri tem se izreče tudi stranska sankcija odvzema pirotehničnega izdelka. Stranska sankcija se izreče, tudi če izdelki niso storilčeva last.

Stranka Vesna v boju za čist zrak predlaga prepoved petard



V stranki Vesna se ob svoji pobudi Podpiši za zrak zavzemajo za prepoved petard in drugih pirotehničnih sredstev, "ki so znan vir kratkotrajnega, a intenzivnega onesnaževanja zraka ter neposredno ogrožajo zdravje ljudi in živali". Prepoved bi vključili v nacionalno strategijo varovanja zraka.



Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da pirotehnična sredstva prispevajo k splošnemu onesnaženju zunanjega zraka, saj pri eksploziji sproščajo kemikalije in ultrafine delce, ki lahko ostajajo v ozračju še dolge tedne. Ti delci zaradi svoje majhnosti prodirajo globoko v pljuča, prek sluznice vstopajo v krvni obtok ter so povezani z vnetnimi procesi in poškodbami celic, pri čemer so posebej ogrožene ranljive skupine, so v današnjem sporočilu za javnost povzeli v Vesni.



"Zrak, ki ga dihamo, ne sme biti žrtev nekaj sekund hrupa in dima," je prepričan sopredsednik Vesne Uroš Macerl.



V stranki so ob tem spomnili še na negativne posledice petard in drugih pirotehničnih sredstev za živali. Vlado in lokalne oblasti so zato pozvali, da prepoved petard kot del širših politik zmanjševanja emisij ter spodbujanja trajnostnih alternativ praznovanju in druženju vključijo v nacionalno strategijo varovanja zraka. "Prepoved petard je enostaven, učinkovit korak za izboljšanje kakovosti zraka, zaščito zdravja ljudi in živali ter aktivno zmanjševanje nepotrebnega stresa in tveganj v družbi," so prepričani.