Real Madrid posodil Endricka Lyonu

Francoski nogometni prvoligaš Lyon je tudi uradno potrdil, da si je od madridskega Reala izposodil mladega napadalca Endricka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Devetnajstletnik se je Realu pridružil poleti 2024 iz Palmeirasa, za špansko ekipo pa je v 40 nastopih dosegel sedem golov. Pod novim trenerjem Xabijem Alonsom pa ni dobil veliko priložnosti.

It's tiiiiiiiiiiiiiiiime ... 🎤🎁



Cette année Noël tombe le 23 décembre 🎅 pic.twitter.com/Ea40yu2mbB — Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2025

Endrick je sicer tudi brazilski reprezentant, na 14 tekmah je zanjo dosegel tri gole, nazadnje pa je za Brazilijo igral junija lani.

Endrick bo za Lyon kot posojen nogometaš igral do konca sezone, Francozi pa bodo zanj v tem času odšteli milijon evrov.