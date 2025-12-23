Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
23. 12. 2025,
18.41

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Torek, 23. 12. 2025, 18.41

1 ura, 23 minut

Real Madrid posodil Endricka Lyonu

Endrick | Endrick pri madridskem Realu pod vodstvom Xabija Alonsa ni dobival veliko priložnosti. | Foto Reuters

Endrick pri madridskem Realu pod vodstvom Xabija Alonsa ni dobival veliko priložnosti.

Foto: Reuters

Francoski nogometni prvoligaš Lyon je tudi uradno potrdil, da si je od madridskega Reala izposodil mladega napadalca Endricka, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Devetnajstletnik se je Realu pridružil poleti 2024 iz Palmeirasa, za špansko ekipo pa je v 40 nastopih dosegel sedem golov. Pod novim trenerjem Xabijem Alonsom pa ni dobil veliko priložnosti.

Endrick je sicer tudi brazilski reprezentant, na 14 tekmah je zanjo dosegel tri gole, nazadnje pa je za Brazilijo igral junija lani.

Endrick bo za Lyon kot posojen nogometaš igral do konca sezone, Francozi pa bodo zanj v tem času odšteli milijon evrov.

