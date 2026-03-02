Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
11.39

Manja Slak Maksimilijan Žarić Živa Dvoršak Urška Kuharič evropsko prvenstvo Strelstvo Urška Hrašovec

Erevan, evropsko prvenstvo v strelstvu

Strelka Urška Hrašovec 24. na celinskem tekmovanju v Erevanu

Avtorji:
A. T. K., STA

Urška Hrašovec | Urška Hrašovec | Foto www.alesfevzer.com

Urška Hrašovec

Foto: www.alesfevzer.com

Na strelskem evropskem prvenstvu v Erevanu je za najboljši slovenski izid na ženski tekmi v zračni puški poskrbela Urška Hrašovec, ki je s 630,1 kroga zasedla 24. mesto v konkurenci 90 tekmovalk. V kvalifikacijskem delu je bila prepričljivo najboljša Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 635,7 kroga.

Poleg Urške Hrašovec, ki je na nedavnem državnem turnirju v Ormožu za 2,5 kroga izboljšala državni rekord in zadela 633,8 kroga, sta nastopili še dve slovenski strelki. Urška Kuharič je s 625,3 kroga zasedla 60., tik za njo pa se je uvrstila Živa Dvoršak s 624,9 kroga.

Slovenija je ekipno tekmo s skupnimi 1880,3 kroga končala na 11. mestu med 19 reprezentancami. Zlato kolajno je z novim evropskim rekordom osvojila Norveška (1897,3), srebrno Turčija (1895,5), bronasto pa Srbija (1895,2).

Na moški tekmi v zračni puški je najboljšo uvrstitev dosegel Maksimilijan Žarić, ki je s 626,8 kroga zasedel 47. mesto. Jure Sočič (624,2) je tekmo končal na 60., Luka Lukić (618,7) pa na 73. mestu. V kvalifikacijah je bil v konkurenci 78 tekmovalcev najboljši Italijan Danilo Dennis Sollazzo s 635,9 kroga.

Slovenija je na moški ekipni tekmi zasedla predzadnje, 15. mesto (1869,7). Norvežani so ponovili dosežek svojih rojakinj in slavili z novim celinskim rekordom (1895,4), za njimi so se uvrstili Švedi (1893,9) in Hrvati (1892,9).

Danes bo v prestolnici Armenije na sporedu še zadnja preizkušnja s slovenskim zastopstvom, na mešani ekipni tekmi v zračni pištoli bosta nastopila Manja Slak in Sašo Stojak.

Manja Slak Maksimilijan Žarić Živa Dvoršak Urška Kuharič evropsko prvenstvo Strelstvo Urška Hrašovec
