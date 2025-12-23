Mednarodno priznana jemenska vlada in hutijevski uporniki so po večdnevnih pogovorih v Omanu danes sporočili, da so se dogovorili za izmenjavo 2.900 ujetnikov. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je ob tem hutijevce pozval k takojšnji izpustitvi vseh članov osebja svetovne organizacije, ki jih zadržujejo.

"Moji kolegi v Jemnu so še vedno arbitrarno pridržani – eden od njih že od novembra 2021 – in so ob neupravičenih obtožbah vohunjenja zaradi svojega dela na področju varstva človekovih pravic podvrženi slabemu ravnanju," je Türk opozoril na omrežju X. Hutijevce je pozval k "takojšnji in brezpogojni izpustitvi zagovornikov človekovih pravic in humanitarnih delavcev ZN", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah predstavnika ZN so hutijevci 18. decembra zadrževali 69 nacionalnih in mednarodnih članov osebja ZN.

Največja tovrstna izmenjava

Jemenska vlada in hutijevci so pred tem sporočili, da so danes dosegli dogovor o izmenjavi 2.900 ujetnikov, med katerimi je tudi sedem Savdijcev. Če bodo dogovor tudi uresničili, bo po navedbah AFP to največja tovrstna izmenjava. Doslej največji sta bili oktobra 2020, ko sta strani izmenjali več kot tisoč ujetnikov, in leta 2023, ko sta jih izmenjali okoli 900.

Vodja vladne pogajalske delegacije Majed Fadhail je po skoraj dvotedenskih pogovorih v sosednjem Omanu danes sporočil, da so dosegli dogovor o osvoboditvi več tisoč ujetnikov. Vodja delegacije hutijevcev Abdelkader al Murtada pa je sporočil, da so podpisali dogovor o "obsežni izmenjavi zapornikov, ki vključuje 1.700 naših zapornikov v zameno za 1.200 njihovih, med katerimi je sedem Savdijcev in 23 Sudancev". Kdaj in kje naj bi izmenjava potekala, niso sporočili.

"To je pozitiven in pomemben ukrep"

Posebni odposlanec ZN za Jemen Hans Grundberg je dogovor pozdravil kot pozitiven in pomemben ukrep, ki bo olajšal trpljenje ujetnikov in njihovih družin. Opozoril pa je, da bodo za njegovo učinkovito izvajanje potrebni neprekinjeno sodelovanje in zavezanost vseh strani, usklajena regionalna podpora ter vztrajna prizadevanja, da se ta napredek izkoristi za nove osvoboditve ujetnikov.

Pomoč v procesu osvobajanja, premestitve in repatriacije ujetnikov je že ponudil Mednarodni odbor Rdečega križa.