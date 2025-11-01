Zadnja trupla, ki jih je v petek palestinsko gibanje Hamas vrnilo Izraelu, ne pripadajo nobenemu od še pogrešanih talcev, je danes sporočila izraelska vojska. Ta si s Hamasom še naprej izmenjuje obtožbe o kršitvah prekinitve ognja. V palestinski enklavi je bilo danes po navedbah tamkajšnjih predstavnikov v izraelskih napadih ubitih več ljudi, poroča STA.

Hamas je v petek izraelski strani prek Mednarodnega odbora Rdečega križa predal tri trupla, a kot je danes sporočil Izrael, pri teh ne gre za posmrtne ostanke nobenega od talcev, ki jih še pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Palestinsko gibanje Izraelu vrača trupla talcev v skladu z oktobrskim dogovorom o premirju. Po četrtkovi vrnitvi še dveh trupel v Izraelu pričakujejo posmrtne ostanke še 11 ljudi. Vseh 20 še živih talcev je v zameno za več sto palestinskih zapornikov vrnil že sredi oktobra.

Prekinitev ognja medtem v pretežni meri drži, a se strani še naprej obtožujeta kršitev. Hamas je danes zatrdil, da je Izrael na jugu enklave izvedel več napadov in med drugim obstreljeval Han Junis. Po navedbah palestinskih virov naj bi bilo ubitih najmanj pet ljudi.