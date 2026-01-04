Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P., STA

4. 1. 2026,
8.43

29 minut

Nedelja, 4. 1. 2026, 8.43

29 minut

Severna Koreja izstrelila več balističnih raket #video

P. P., STA

Severna Koreja je v noči na nedeljo izstrelila več balističnih raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na južnokorejsko vojsko. Prvi letošnji preizkus severnokorejskega orožja prihaja ob obisku predsednika Južne Koreje na Kitajskem in po tem, ko so ZDA z vojaško operacijo odstranile predsednika Venezuele.

Venezuela in njen voditelj Nicolas Maduro, ki so ga ZDA v soboto po prijetju odpeljale v zapor v New York, veljata za zaveznika Severne Koreje. Po mnenju južnokorejskega političnega analitika Hong Mina, ki ga navaja AFP, je ameriška operacija v Venezueli verjetno igrala vlogo pri odločitvi Pjongjanga za tokratno izstrelitev.

"Verjetno se bojijo, da bi lahko Združene države, če bi se tako odločile, vsak trenutek izvedle napad in ogrozile obstoj režima," je dogajanje komentiral Hong Min s Korejskega inštituta za nacionalno združitev.

Rakete kot opozorilo pred menjavo režima

V Pjongjangu že desetletja trdijo, da potrebujejo jedrski in raketni program kot sredstvo za odvračanje zaradi domnevnih prizadevanj Washingtona za spremembo režima v Severni Koreji.

Nazadnje je Severna Koreja izvedla preizkus balističnih raket lani novembra, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odobril južnokorejske načrte za izgradnjo jedrske podmornice.

Rakete so letele približno 900 metrov

Južnokorejsko obrambno ministrstvo je danes zjutraj okoli 7.50 po krajevnem času (v soboto ob 23.50 po srednjeevropskem času) zaznalo izstrelitev več raket iz bližine Pjongjanga. Preletele so približno 900 kilometrov ter pristale v Japonskem morju, škode pa niso povzročile, so navedli na ministrstvu. Kot so dodali, Južna Koreja in Združene države natančno analizirajo dogajanje ter ohranjajo polno pripravljenost.

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung je medtem danes na povabilo kitajskega predsednika Ši Džinpinga odpotoval na štiridnevni državniški obisk na Kitajsko. Gre za prvi obisk južnokorejskega voditelja v tej državi po šestih letih.

Po besedah predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost Wi Sung Laca želijo v Seulu med drugim prepričati Peking, da bi pomagal pri reševanju konflikta med Korejama, navaja španska tiskovna agencija EFE.

