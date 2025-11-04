Severna Koreja je v ponedeljek izstrelila več raket, izstrelitev pa je sovpadala z obiskom ameriškega obrambnega ministra Peta Hegsetha na demilitariziranem območju ob meji, ki ločuje obe Koreji, je danes sporočila južnokorejska vojska. Hegseth je sicer med obiskom v Južni Koreji poudaril zavezanost ZDA pri odvračanju severnokorejske grožnje.

Severna Koreja je v ponedeljek okoli 16. ure po krajevnem času (ob 8. uri po srednjeevropskem času) v vode Rumenega morja izstrelila približno deset raketnih izstrelkov, je sporočilo skupno poveljstvo južnokorejske vojske (JCS).

Izstrelitev se je po poročanju tujih agencij zgodila manj kot uro pred tem, preden je obrambni minister ZDA Pete Hegseth prispel v oporišče Camp Boniface zaradi obiska na meji, ki ločuje Severno in Južno Korejo, skupaj z južnokorejskim kolegom Ahn Gyu Backom.

Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz JCS, podrobnosti o izstrelkih natančno analizirajo južnokorejske in ameriške obveščevalne službe.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth se je srečal z južnokorejskim predsednikom Lee Jae Myungom. Foto: Reuters

Pjongjang je podobno orožje izstrelil tudi nekaj minut, preden se je južnokorejski predsednik Lee Jae Myung prejšnji teden pogovarjal s kitajskim voditeljem Ši Džinpingom, so še navedli pri JCS.

Hegseth in njegov južnokorejski kolega sta na pogovorih ponovno potrdila močno skupno obrambno držo in tesno sodelovanje med Južno Korejo in ZDA, je v izjavi sporočilo obrambno ministrstvo v Seulu.

Zaščita pred severnokorejsko grožnjo

Hegseth pa je na skupni novinarski konferenci danes dejal, da se Južna Koreja sooča z nevarnim varnostnim okoljem, pri čemer je zatrdil, da cilj zavezništva s Seulom ostaja zaščita pred severnokorejsko grožnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hkrati je na novinarsko vprašanje odgovoril, da ZDA pri soočanju z morebitnimi regionalnimi grožnjami ostajajo odprte glede prožnosti uporabe ameriških sil, nameščenih v Južni Koreji.

Hegseth je državo obiskal nekaj dni po azijski turneji ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden, med katero se je Trump v Južni Koreji srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom.

S Šijem se je v soboto ob robu vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec) srečal tudi južnokorejski predsednik Lee, ki je kitajskega voditelja pozval, naj pomaga pri ponovnem vzpostavljanju dialoga s Severno Korejo.