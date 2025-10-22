Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

22. 10. 2025,
9.16

Sreda, 22. 10. 2025, 9.16

Severna Koreja prvič po več mesecih izstrelila balistične rakete #video

Severna Koreja je danes s svoje vzhodne obale izstrelila več balističnih raket. Gre za prvo testno izstrelitev po več mesecih, ki jo je država izvedla le teden dni pred srečanjem svetovnih voditeljev, vključno z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, v okviru Foruma za gospodarsko sodelovanje Azije in Pacifika (Apec) v Južni Koreji.

O izstrelitvi več raket, pri čemer naj bi šlo za balistične rakete kratkega dosega, je danes poročal Seul. Poletele naj bi z območja južno od severnokorejske prestolnice Pjongjang in nato nad Japonskim morjem, ki ga v obeh Korejah imenujejo Vzhodno morje, letele približno 350 kilometrov.

Gre za prvo tovrstno izstrelitev, odkar je junija položaj južnokorejskega predsednika prevzel Lee Jae Myung. Komunikacijski kanali med državama so prekinjeni od leta 2022, Pjongjang pa je zavrnil tudi več ponudb Leejeve vlade za obnovo dialoga, poročajo tuje tiskovne agencije.

Južnokorejski predsednik Lee Jae Myung | Foto: Reuters

Nazadnje je Pjongjang balistično in nato pozneje še več vodenih raket izstrelil maja, še piše STA. Ta mesec pa so na vojaški paradi v Pjongjangu predstavili svojo novo medcelinsko balistično raketo.

Čez teden dni se bo v Južni Koreji v okviru vrha Apec srečalo več svetovnih voditeljev, vključno s Trumpom. Ta naj bi se ob tej priložnosti sestal tudi s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, ki je septembra na vojaški paradi sredi krepitve odnosov med državama gostil Kima.

