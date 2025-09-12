Severna Koreja: za smrtno kazen zadošča že ogled tujega filma ali oddaje

Življenje pod vladavino Kim Džong Una postaja vse težje, ljudje pa so vse bolj prestrašeni, ugotavlja obsežno poročilo ZN. Severnokorejska vlada vse pogosteje izvaja smrtno kazen, ki lahko državljane doleti že, če jih oblasti ujamejo pri gledanju in deljenju tujih filmov ter televizijskih dram. Od sveta odrezana diktatura ljudem nalaga vse več prisilnega dela, hkrati pa še bolj omejuje njihove svoboščine, dodaja.

Severna Koreja v zadnjem desetletju zaostruje nadzor nad vsemi vidiki življenja državljanov. Nobena druga populacija v današnjem svetu ne živi s toliko omejitvami, je zapisano v poročilu. Nadzor se stopnjuje, deloma tudi zaradi napredka tehnologije.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk svari, da bodo Severni Korejci, če se bodo te razmere nadaljevale, "izpostavljeni še večjemu trpljenju, brutalni represiji in strahu, ki ga prenašajo že tako dolgo", poroča BBC.

Pričevanja ubežnikov

V poročilu, ki temelji na več kot 300 intervjujih z ljudmi, ki so v zadnjih desetih letih pobegnili iz Severne Koreje, je navedeno, da se smrtna kazen izvaja vse pogosteje.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk svari, da bodo Severni Korejci, če se bodo te razmere nadaljevale, "izpostavljeni še večjemu trpljenju, brutalni represiji in strahu, ki ga prenašajo že tako dolgo", poroča BBC. Foto: Reuters Od leta 2015 je bilo uvedenih vsaj šest novih zakonov, ki omogočajo izrekanje smrtne kazni. Eno od kaznivih dejanj, ki se zdaj kaznuje s smrtjo, je gledanje in deljenje tujih medijskih vsebin, kot so filmi in televizijske drame, saj si Kim Džong Un prizadeva za vsako ceno omejiti dostop ljudi do informacij.

Ubežniki so raziskovalcem ZN povedali, da je bilo od leta 2020 naprej več usmrtitev zaradi distribucije tujih vsebin. Opisujejo, da te usmrtitve javno izvajajo strelski vodi, z namenom v ljudeh vzbuditi strah in jih odvrniti od kršenja zakona.

Vrsta kaznivega dejanja ni pomembna

Kang Gyuri, ki je pobegnila leta 2023, je za BBC povedala, da bile trije njeni prijatelji usmrčeni, potem ko so jih ujeli z južnokorejskimi vsebinami.

Bila je na sojenju 23-letnemu prijatelju, ki je bil obsojen na smrt. "Sodili so mu skupaj z mamilarskimi kriminalci. Ta kazniva dejanja se zdaj obravnavajo enako," je dejala Gyuri in dodala, da so ljudje od leta 2020 vse bolj prestrašeni. Takšne izkušnje so povsem v nasprotju s pričakovanji Severnih Korejcev v zadnjem desetletju.

Iz pričevanj je razvidno, da so prebivalci, potem ko je leta 2011 na oblast prišel sedanji voditelj Kim Džong Un, upali, da se bo njihovo življenje izboljšalo. Kim jim je namreč obljubljal, da jim ne bo več treba zategovati pasov pri hrani, napovedoval gospodarsko rast in hkrati zaščito države vzporedno z nadaljnjim razvojem jedrskega orožja.

Foto: Reuters Vendar pa je iz poročila razvidno, da so se življenjske razmere in stanje človekovih pravic poslabšali, odkar je Kim leta 2019 omejil diplomatske odnose z Zahodom in se namesto tega osredotočil na svoj orožarski program.

V državi vlada pomanjkanje hrane

Skoraj vsi intervjuvani so dejali, da niso imeli dovolj hrane in da trije obroki na dan pomenijo razkošje. Zlasti med pandemijo covida naj bi vladalo hudo pomanjkanje živil in ljudje naj bi po vsej državi umirali od lakote.

Hkrati je vlada zatrla neformalne tržnice, kjer so družine trgovale, kar jim je dodatno otežilo preživetje.

Močno je tudi poostren nadzor vzdolž meje s Kitajsko, vojaki pa naj bi dobili ukaz, naj streljajo na morebitne ubežnike.

Foto: Guliverimage

V zadnjih desetih letih vlada izvaja skoraj popoln nadzor nad ljudmi, zaradi česar ne morejo sami sprejemati odločitev, ne ekonomskih ne socialnih ali političnih, navaja poročilo. Država zatira vsak najmanjši znak nezadovoljstva, tudi s pomočjo tehnologije.

Vse več je prisilnega dela. Ljudje iz revnih družin so rekrutirani v "udarne brigade", kjer opravljajo fizično zahtevna dela, kot so gradbeni ali rudarski projekti. Delavci upajo, da bo to izboljšalo njihov družbeni status, vendar je delo pogosto tudi smrtno nevarno. A namesto da bi izboljšala varnost delavcev, vlada poveličuje te smrti in jih označuje za žrtvovanje Kim Džong Unu. V zadnjih letih je celo rekrutirala na tisoče sirot in otrok z ulice, trdi poročilo.

Desetletje zločinov proti človeštvu

V zloglasnih političnih zaporniških taboriščih v državi, kjer so ljudje lahko zaprti dosmrtno ali pa "izginejo", so odkrili nekatere najhujše kršitve človekovih pravic. Tudi priporniki v običajnih zaporih so še vedno mučeni in zlorabljeni.

Mnogi prebežniki so povedali, da so bili priče smrti zapornikov zaradi slabega ravnanja, preobremenjenosti in podhranjenosti.

ZN pozivajo k predaji primera Mednarodnemu kazenskemu sodišču v Haagu. Vendar bi ga moral predložiti Varnostni svet ZN, katerega stalni članici Kitajska in Rusija sta večkrat blokirali poskuse uvedbe novih sankcij proti Severni Koreji.

Ni upati, da bi severnokorejske oblasti bile pripravljene upoštevati pozive ZN k spremembam glede kaznovalne politike ali človekovih pravic, vendar poročilo kaže na jasno in močno željo po spremembah, zlasti med mladimi Severnimi Korejci, poudarja komisar ZN za človekove pravice Volker Türk.