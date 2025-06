Severna Koreja je ob vzhodni obali odprla veliko luksuzno turistično letovišče Wonsan-Kalma, ki bo prve goste sprejelo v torek. Severnokorejski voditelj Kim Jong Un se nadeja, da bo letovišče predstavljajo tudi začetek razvoja turističnega sektorja države.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Obmorsko turistično letovišče Wonsan-Kalma se razteza ob štirikilometrski plaži, poleg tega pa vključuje tudi hotele, restavracije, nakupovalna središča in vodni park.

Poglejte:

Načrti za letovišče so bili prvič objavljeni leta 2013 kot del Kimove širše vizije preoblikovanja Wonsana, zgodovinsko pomembnega pristaniškega mesta, v središče gospodarskih in prostočasnih dejavnosti. Z gradnjo letovišča pa so začeli že leta 2018, a so napredek gradnje zadržale pandemija covida-19 in druge tehnične težave (med njimi mednarodnih sankcij, usmerjenih proti severnokorejskemu jedrskemu in raketnemu programu). Kim Jon Un si je letovišče v torek ogledal v družbi svoje žene Ri Sol Džu in hčerke Kim Džu Ae ter na slovesnosti prerezal otvoritveni trak. Voditelj je njihov veliki projekt označil za "enega največjih uspehov leta" in "ponosni prvi korak" k uresničevanju ciljev vladne turistične politike.

Letovišče, ki lahko sprejme okoli 20 tisoč gostov

Prvi domači turisti bodo lahko letovišče obiskali že v torek, je poročala Korejska centralna tiskovna agencija (KCNA). Za zdaj pa še ni znano, kdaj bodo lahko letovišče, ki bo sprejelo okoli 20 tisoč gostov, obiskali tudi mednarodni turisti.

Kot ocenjujejo strokovnjaki, bo dolgoročna vzdržnost turistične atrakcije najbrž odvisna od prihoda tujih gostov, ki pa jih predstavljajo turisti iz Kitajske in Rusije. Pred pandemijo so kitajski turisti predstavljali več kot 90 odstotkov vseh obiskovalcev Severne Koreje, organizirani obiski pa so za zdaj ustavljeni oz. omejeni. Letovišče je poleg tega porabilo ogromno sredstev iz že tako omejenega proračuna.

Kim Jong Un si želi državo postaviti na turistični zemljevid

Kim Jong Un si zato prizadeva, da bi njegova država postala turistično središče, velik del načrtov za to pa zajema predvsem turistični projekt Wonsan-Kalma, je poročal AP. Severna Koreja je tudi potrdila načrte za gradnjo luksuznih turističnih kompleksov v drugih delih države.

Severna Koreja pa še vedno ni odpravila vseh prepovedi vstopa tujim turistom, ki jih je zaradi pandemije uvedla leta 2020. Država počasi odpira vrata tudi mednarodnemu turizmu. Strokovnjaki menijo, da je to zaradi še vedno veljavnih ukrepov proti pandemiji, naraščajočih napetosti z ZDA in Južno Korejo ter strahu pred tem, da bi zahodni turisti očrnili podobo tamkajšnjega režima.

Medtem pa država ruske turiste sprejema že od februarja lani, letos februarja pa je prvič po petih letih v državo vstopila tudi prva manjša skupina mednarodnih turistov, a so tovrstne aktivnosti v marcu že začasno ustavili.

Bodo kmalu sprejeli tudi ruske turiste?

Na slovesni otvoritvi je bil prisoten tudi ruski veleposlanik Aleksander Macegora, medtem ko o navzočnosti kitajskih diplomatov ni poročil. To pomeni tudi premik severnokorejske zunanje politike, ki pa prednost pred drugimi državami daje Rusiji in režimu v Moskvi.

"Mislim, da bo Severna Koreja kmalu začela sprejemati ruske turiste, glede na to, da so se slovesnosti udeležili predstavniki ruskega veleposlaništva. Poletna sezona je za obmorsko letovišče pomembna," je za AP (Associated Press) dejal Lee Sangkeun z inštituta za nacionalno varnostno strategijo. Ob tem ostajajo odprta tudi vprašanja o odnosu med Severno Korejo in Kitajsko, a Sangkeun je prepričan, da bi morali tudi zaradi povrnitve vložka sprejeti tudi kitajske turiste.

Na obisk Severne Koreje pa bodo najverjetneje še dlje časa morali počakati turisti iz Južne Koreje in Amerike, katerih predstavniki še vedno ohranjajo željo po dialogu s Pjongjangom.

Oglejte si še: