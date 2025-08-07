Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
MLS Tottenham nogometna tržnica Son Heung-Min

Četrtek, 7. 8. 2025

Nogometna tržnica, 7. avgust

Južni Korejec Son Heung Min za rekordne denarje v mesto angelov

STA

Son Heung-min | Son Heung Min | Foto Reuters

Son Heung Min

Foto: Reuters

Južnokorejski nogometni zvezdnik Son Heung Min je po desetih letih zapustil angleški Tottenham, svojo kariero pa bo nadaljeval v ZDA. Po poročanju ESPN in The Athletic je prestop 33-letnega nogometaša v Los Angeles FC ovrednoten na 26 milijonov dolarjev oziroma 22,3 milijona evrov, kar je rekord v ligi MLS.

"Prišel sem zmagovat in dal bom vse od sebe," je na predstavitveni novinarski konferenci na stadionu BMO, ki se je je udeležila tudi županja Los Angelesa Karen Bass, dejal Son, ki je Tottenham zapustil kot peti najboljši strelec v zgodovini kluba. Za londonsko ekipo je dosegel 173 golov.

"Sonny je globalna ikona in eden najbolj dinamičnih ter uspešnih igralcev na svetovni ravni. Ponosni smo, da si je za naslednje poglavje svoje izjemne kariere izbral Los Angeles," je dodal sopredsednik in generalni direktor kluba John Thorrington.

Son, ki je nekoč igral tudi za nemška HSV in Bayer Leverkusen, bo v mestu angelov znova združil moči s francoskim vratarjem Hugom Llorisom, svojim nekdanjim dolgoletnim soigralcem pri Tottenhamu.

Los Angeles FC je trenutno na šestem mestu v zahodni konferenci MLS. Za vodilnim San Diegom zaostaja deset točk, a ima tudi tri tekme manj.

