Nogometni klub Mura je na spletni strani potrdil prihod Vanje Kulenovića. Dvaindvajsetletni hrvaški napadalec je pred tem igral za velenjski Rudar. Obenem so črno-beli potrdili še odhod štirih nogometašev pred začetkom priprav na spomladanski del prvenstva.

Kulenović je v letošnjem jesenskem delu tekmovanja v 2. SNL na 16 tekmah dosegel sedem golov, ob tem je prispeval še sedem asistenc. V prejšnji sezoni je na 31 tekmah dosegel 11 golov in sedem asistenc za velenjskega drugoligaša.

Dvaindvajsetletnik je v preteklosti igral v mlajših selekcijah Dinama iz Zagreba in Gorice.

Mura je na družbenih omrežjih potrdila tudi odhod štirih nogometašev. Fazanerijo so zapustili Florijan Raduha, Robert Murić, Roman Pasevič in Marko Mrvaljević. Raduha je za Muraše zbral 46 nastopov v vseh tekmovanjih, Murić je zanje odigral 30 tekem, Pasevič 11, Mrvaljević pa pet.

Mura po jesenskem delu tekmovanja v Prvi ligi Telemach zaseda predzadnje deveto mesto s tremi zmagami, šestimi remiji in devetimi porazi. V prvem krogu jesenskega dela bo Mura 31. januarja gostovala pri Olimpiji.

