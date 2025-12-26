Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
26. 12. 2025,
17.13

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
NŠ Mura nogometna tržnica

Petek, 26. 12. 2025, 17.13

1 ura, 2 minuti

Nogometna tržnica, 26. december

Mura potrdila prihod Kulenovića, četverica zapustila Fazanerijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Darjan Slavic, NŠ Mura | Trener NŠ Mure Darjan Slavic bo sezono nadaljeval s precej spremenjeno zasedbo nogometašev. | Foto Jure Banfi

Trener NŠ Mure Darjan Slavic bo sezono nadaljeval s precej spremenjeno zasedbo nogometašev.

Foto: Jure Banfi

Nogometni klub Mura je na spletni strani potrdil prihod Vanje Kulenovića. Dvaindvajsetletni hrvaški napadalec je pred tem igral za velenjski Rudar. Obenem so črno-beli potrdili še odhod štirih nogometašev pred začetkom priprav na spomladanski del prvenstva.

sešlar thumb
Sportal Svit Sešlar se vrača v Celje

Kulenović je v letošnjem jesenskem delu tekmovanja v 2. SNL na 16 tekmah dosegel sedem golov, ob tem je prispeval še sedem asistenc. V prejšnji sezoni je na 31 tekmah dosegel 11 golov in sedem asistenc za velenjskega drugoligaša.

Dvaindvajsetletnik je v preteklosti igral v mlajših selekcijah Dinama iz Zagreba in Gorice.

Mura je na družbenih omrežjih potrdila tudi odhod štirih nogometašev. Fazanerijo so zapustili Florijan Raduha, Robert Murić, Roman Pasevič in Marko Mrvaljević. Raduha je za Muraše zbral 46 nastopov v vseh tekmovanjih, Murić je zanje odigral 30 tekem, Pasevič 11, Mrvaljević pa pet.

Mura po jesenskem delu tekmovanja v Prvi ligi Telemach zaseda predzadnje deveto mesto s tremi zmagami, šestimi remiji in devetimi porazi. V prvem krogu jesenskega dela bo Mura 31. januarja gostovala pri Olimpiji.

Preberite še:

Ljudski vrst, reflektor
Sportal Spremembi pri Mariborčanih in Ajdovcih
NŠ Mura nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.