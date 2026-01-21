Barcelona do nujnih treh točk, jubilant Oblak z remijem, varna le Arsenal in Bayern

Odigrana je bila še druga polovica sedmega kroga ligaškega dela v ligi prvakov, boj za prvih osem mest, ki peljejo neposredno v osmino finala pa ostaja odprt. Napredovanje sta si pred zadnjim krogom zagotovila le stoodstotni Arsenal in münchenski Bayern, izjemno pomembne tri točke pa je danes osvojila Barcelona, ki je v Pragi s 4:2 premagala Slavijo. Jan Oblak je svojo jubilejno stoto tekmo v ligi prvakov odigral v vročem Istanbulu pri Galatasarayju, Atletico Madrid pa je prišel do točke (1:1), s kateri ostaja v boju za preboj med osem najboljših ekip, trenutno pa je na 12. mestu s 13 točkami.

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Sreda, 21. januar

Velika Barcelona je po neprepričljivih predstavah v letošnji ligi prvakov, ko si je v prvih šestih krogih privoščila dva poraza (PSG, Chelsea) in remi (Club Brugge), danes v Pragi nujno potrebovala zmago in do nje tudi prišla, a ne brez težav.

Že v deseti minuti tekme so Katalonci dobili zaušnico, ko je Slavijo v vodstvo popeljal Vasil Kušej. Katalonci so nato močno pritisnili za izenačenje in ga v 34. minuti dočakali, strelec za 1:1 je bil Fermin. V 42. minuti je Fermin udaril še enkrat in še pred koncem prvega polčasa poskrbel za preobrat. A domači se niso predali, pritisnilo so na vrata Kataloncev, v 44. minuti izvajali kot, po nekaj zmede v kazenskem prostoru gostov pa je z avtogolom tekmo izenačil Robert Lewandowski. V 50. minuti je Barcelona zadela za vodstvo, a je bil zadetek Frankieja de Jonga razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, teh dvomov pa ni bilo v 63. minuti, ko je z 2:3 zadel Dani Olmo. V 71. minuti je bilo že 4:2 za goste, zadel je Lewandowski. Pri tem izidu je ostalo do konca tekme.

Zanesljiva udeleženca osmine finala lige prvakov sta po predzadnjem krogu le stoodstotni Arsenal in pa münchenski Bayern, ki je danes doma z 2:0 premagal Royale Union in ima zdaj 18 točk. Londončani so pri maksimalnih enaindvajsetih. Bitka za preostala mesta med najboljših osem bo še napeta, tretje mesto s 15 točkami zaseda madridski Real, četrti je Liverpool, ki je danes s 3:0 slavil v Marseillu in ima prav tako 15 točk. S 14 točkami sledi Tottenham, po 13 pa jih imajo PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting, Manchester City, Atletico Madrid in Atalanta, ki je danes z 2:3 izgubila proti Athtleticu Bilbau.

Brez možnosti za izločilne boje so že Kairat, Villarreal, Eintracht in Slavia.

Jan Oblak je z Atleti gostoval v vročem Istanbulu. Foto: Reuters

Jubilant Oblak z Atleti do točke v Istanbulu

Jan Oblak in njegov Atletico Madrid sta bila danes na delu v Istanbulu, nasprotnik pa je bil Galatasaray. Madridčani so v prvih šestih krogih vknjižili štiri zmage in dva poraza, tokrat pa so se morali zadovoljiti z remijem 1:1. Madridčani so povedli že v četrti minuti tekme, ko je mrežo domačega vratarja Ugurcana Cakirja zatresel Giuliano Simeone. Izenačenje je sledilo 16 minut kasneje, ko je pred Oblakova vrata prodrl Victor Osimhen, njegovo podajo pa je poskušal počistiti Marcos Llorente, a zabil avtogol. V drugem polčasu sta bili nevarni obe moštvi, izid pa se do konca ni spremenil, tudi po zaslugi nekaj izjemnih obramb obeh vratarjev.

Jan Oblak je odigral jubilejno stoto tekmo v ligi prvakov.

