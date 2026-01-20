Henkel Maribor: od lokalne tovarne do evropskega centra odličnosti

Henkel je znan po inovacijah že od samega začetka – od prvega pralnega praška Persil, nadalje z drugimi dobro znanimi blagovnimi znamkami, kot so Perwoll, Somat ali lepila Loctite, Ceresit, Pattex ter izdelki za nego las Schwarzkopf, Syoss in drugi. Henklovi izdelki so del vsakdanjega življenja milijonov ljudi. V Mariboru podjetje razvija in proizvaja globalno znane izdelke za nego in barvanje las, ki jih izvažajo v države po vsem svetu.

Maribor kot dom globalnih blagovnih znamk

Že več kot tri desetletja izdelke, proizvedene v Mariboru, vsakodnevno uporabljajo milijoni ljudi po svetu. Henkel Maribor je eno ključnih proizvodnih središč skupine v Evropi ter odličen primer sodobne, trajnostno usmerjene in visokotehnološke industrije v Sloveniji, kjer se združujejo znanje, inovacije, digitalna orodja in lokalno strokovno znanje. Izdelki, narejeni tukaj, nosijo oznako Made in Slovenia in imajo pomembno vlogo pri krepitvi mednarodne prepoznavnosti slovenskega gospodarstva.

Evropski center odličnosti za barvanje las

Leta 2024 je Henkel v Mariboru odprl Evropski center odličnosti za barvanje las, eno najpomembnejših investicij podjetja v Sloveniji do danes. "To predstavlja največjo posamezno naložbo, ki jo je Henkel v zadnjih 30 letih izvedel v državi, in dodatno umešča Maribor na zemljevid ključnih evropskih proizvodnih središč v okviru programa Henkel Consumer Brands," je povedala Amal Benfarhone, direktorica podjetja Henkel Maribor.

Amal Benfarhone, Direktorica družbe Henkel Maribor. Foto: Henkel Slovenija d.o.o.

Center združuje napredno avtomatizacijo, digitalna orodja in najsodobnejše tehnološke procese za proizvodnjo nekaterih najbolj prepoznavnih blagovnih znamk barv za lase. Naložba je ustvarila številna nova delovna mesta, povečala dodano vrednost proizvodnje in okrepila vlogo Slovenije v Henklovi globalni dobavni mreži.

Foto: Henkel Slovenija d.o.o.

Blagovne znamke, proizvedene v Sloveniji

Henkel Maribor je ključno proizvodno središče za izdelke za nego in barvanje las, ki jih izvažajo v več kot 30 držav. Letno se proizvede več kot 340 milijonov kosov, iz tranzitnega skladišča pa se dnevno odpelje več kot 25 tovornjakov. Poudarek na Made in Slovenia pri blagovnih znamkah, kot so Schwarzkopf, Palette in Syoss, je ključen element prepoznavnosti in dodane vrednosti za domače potrošnike, hkrati pa krepi ponos zaposlenih in regije.

Foto: Henkel Slovenija d.o.o.

Lani je bila slovenska proizvodnja izpostavljena skozi celovito zunanjo in digitalno oglaševalsko kampanjo. Na duhovit in vizualno privlačen način je predstavila slovenske naravne in kulturne znamenitosti – od plemenitosti dolenjskih vinogradov in skrivnostnosti pohorskega hrasta do elegance hotaveljskega marmorja, nežnosti panonske pšenice in privlačnosti idrijske čipke – ter jih primerjala z barvami za lase, narejenimi v Sloveniji. Kampanja je poudarila domači izvor izdelkov in izpostavila, da so te globalne blagovne znamke v veliki meri ustvarjene prav v Mariboru.

Foto: Henkel Slovenija d.o.o.

Trajnost kot del vsakodnevnega poslovanja

Mariborska ekipa aktivno izvaja Henklov trajnostni okvir 2030+. Lokacija je leta 2024 dosegla ogljično nevtralnost ter ves čas vlaga v zmanjševanje porabe energije, odpadne vode, odpadkov in emisij. Leta 2019 je bila zgrajena sodobna čistilna naprava za odpadne vode, leta 2023 pa je več kot 11 odstotkov porabe električne energije pokrila lastna sončna elektrarna. Pred kratkim je bila nameščena industrijska toplotna črpalka, ki je zmanjšala potrebo po plinu za 40 odstotkov in izboljšala energetsko učinkovitost celotne lokacije za 15 odstotkov.



V zadnjih letih je Henkel Maribor izvedel tudi obsežen projekt digitalizacije. Digitalna orodja optimizirajo procese, znižujejo stroške, zmanjšujejo ogljični odtis in krepijo digitalne kompetence zaposlenih, kar utrjuje konkurenčno prednost podjetja kot enega vodilnih proizvodnih središč v okviru Henkel Consumer Brands.

Navdih znotraj podjetja

Henkel s ponosom podpira tekmovanje Inženirka leta 2025, saj so ljudje ključni vir ponosa za podjetje. Med lanskimi finalistkami je bila tudi Henklova inženirka Emina Mešić, inženirka za proizvodno odličnost in vodja uvajanja novih linij v Henkel Maribor.

"Želim spodbuditi mlada dekleta, da spoznajo, kaj že nosijo v sebi, ter premagajo strahove, dvome in prepričanja, ki jih zadržujejo," je povedala Emina.



Njen strokovni prispevek, zagon in predanost navdihovanju mladih žensk v tehničnih poklicih so sestavni del kulture podjetja, ki spodbuja raznolikost, znanje in razvoj talentov. Kot poudarja Amal Benfarhone, direktorica podjetja Henkel Maribor:

"Raznolikost, enakost in vključenost niso le prednostne vrednote, temveč temelj naše strategije. Ponosni smo, da opolnomočamo nadarjene ženske, kot je Emina, da vstopijo v industrijo in prevzamejo vodilne vloge. Skupaj gradimo prihodnost, v kateri je inženirstvo vključujoče in navdihujoče za vse."

Henkel v Sloveniji: tradicija, stabilnost in rast

Henkel je v Sloveniji prisoten od leta 1990, sprva kot skupno podjetje z Zlatorogom Maribor, od leta 1997 pa kot del mednarodne skupine Henkel. Center odličnosti za barvanje las Henkel Maribor je lani uspešno opravil ponovni certifikacijski pregled po standardih ISO 9001, 14001, 45001, 50001 in smernici ISO 22716. Lansko leto je bilo posebno, saj je Henkel Maribor praznoval 30-letnico certifikacije ISO. To poudarja dolgoletno predanost odličnosti na področju varnosti in zdravja, kakovosti, okoljskega in energetskega upravljanja ter dobrih proizvodnih praks (GMP) v celotni globalni proizvodni mreži Henkel Consumer Brands.



Danes se Henkel Slovenija osredotoča na komercialne dejavnosti, Henkel Maribor pa na proizvodnjo. Skupaj predstavljata pomemben del slovenskega gospodarstva, zagotavljata stabilno zaposlovanje, močno poslovno uspešnost in mednarodni doseg.

Pogled v prihodnost

Henkel Maribor ostaja osredotočen na razvoj naprednih formulacij, trajnostnih rešitev za embalažo in digitalnih procesov. Letos Henkel praznuje zelo pomemben jubilej – 150 let od ustanovitve, leta 1876 ga je namreč v Aachnu v Nemčiji ustanovil Fritz Henkel. V Mariboru se ta tradicija živi skozi napreden pristop: stalne inovacije, trajnostno proizvodnjo in krepitev vloge Slovenije kot ključnega dela Henklove globalne zgodbe.

Naročnik oglasnega sporočila je Henkel Slovenija d.o.o.