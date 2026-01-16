Glasner bo zapustil Crystal Palace po koncu sezone, Guehi že kmalu

Oliver Glasner, trener nogometašev angleškega elitnega ligaša Crystal Palacea, je potrdil, da bo po koncu sezone in izteku pogodbe klub zapustil. Kot sam pravi, je odločitev sprejel pred časom, ni pa možnosti, da bi si premislil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstrijec je lani orle popeljal do njihove prve velike lovorike, osvojili so namreč pokal FA.

"Oktobra, med reprezentančnim premorom, sem se sestal s predsednikom Stevom Parishom. Imela sva dolg pogovor in povedal sem mu, da ne bom podpisal nove pogodbe," je na novinarski konferenci pred prvenstvenim obračunom proti Sunderlandu dejal Glasner, ki je leta 2022 z Eintrachtom iz Frankfurta osvojil evropsko ligo.

V Londonu - na Selhurst Park je prišel februarja 2024, naj bi ga motil igralski kader, ki po njegovem mnenju ni zadosten, prodanih najboljših igralcev pa vodstvo ne nadomesti na primeren način.

Glasner, ki trdi, da še nima stikov s kakšnim drugim klubom, je tudi potrdil, da je kapetan kluba Marc Guehi tik pred prestopom v Manchester City.

