Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
16. 1. 2026,
16.23

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nogometna tržnica Oliver Glasner angleško prvenstvo Premier League Marc Guehi Crystal Palace

Petek, 16. 1. 2026, 16.23

50 minut

Nogometna tržnica, 16. januar

Glasner bo zapustil Crystal Palace po koncu sezone, Guehi že kmalu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marc Guehi | Marc Guehi bo, kot vse kaže, postal član Manchester Cityja. | Foto Reuters

Marc Guehi bo, kot vse kaže, postal član Manchester Cityja.

Foto: Reuters

Oliver Glasner, trener nogometašev angleškega elitnega ligaša Crystal Palacea, je potrdil, da bo po koncu sezone in izteku pogodbe klub zapustil. Kot sam pravi, je odločitev sprejel pred časom, ni pa možnosti, da bi si premislil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstrijec je lani orle popeljal do njihove prve velike lovorike, osvojili so namreč pokal FA.

"Oktobra, med reprezentančnim premorom, sem se sestal s predsednikom Stevom Parishom. Imela sva dolg pogovor in povedal sem mu, da ne bom podpisal nove pogodbe," je na novinarski konferenci pred prvenstvenim obračunom proti Sunderlandu dejal Glasner, ki je leta 2022 z Eintrachtom iz Frankfurta osvojil evropsko ligo.

V Londonu - na Selhurst Park je prišel februarja 2024, naj bi ga motil igralski kader, ki po njegovem mnenju ni zadosten, prodanih najboljših igralcev pa vodstvo ne nadomesti na primeren način.

Glasner, ki trdi, da še nima stikov s kakšnim drugim klubom, je tudi potrdil, da je kapetan kluba Marc Guehi tik pred prestopom v Manchester City.

Preberite še:

Michael Carrick
Sportal Na Old Traffordu padla odločitev, Šeška bo vodil legendarni Anglež
Jaka Bijol, Leeds
Sportal Jaka Bijol na izhodnih vratih Leedsa? Želi ga ta velikan, navijači osupli.
Benjamin Šeško
Sportal V Premier ligi izjemno priznanje za Šeška
nogometna tržnica Oliver Glasner angleško prvenstvo Premier League Marc Guehi Crystal Palace
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.