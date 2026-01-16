Macerl nastavil integritetno ogledalo Prebiliču

V razpravi o integriteti predsednika vlade Roberta Goloba v oddaji 24 ur zvečer v ospredje ni stopil le odnos politike do ugotovitev KPK, temveč tudi neposreden spopad med Macerlom iz Vesne in Prebiličem iz Preroda. Macerl je v studiu udaril po Prebiliču in mu prav v razpravi o integriteti nastavil ogledalo; v kontekstu evropskih volitev in Prebiličeve kandidature na listi Vesne mu je očital, da je z denarjem evropskega poslanca druge stranke ustanavljal novo politično stranko, kar je označil kot "kredibilnost malo na steroidih".

Macerl je v razpravi poudaril, da sta integriteta in kredibilnost ključni vrednoti politika, saj je to "tisto največ in edino, kar pravzaprav politik ima", hkrati pa dodal: "Je pa pomembno, kdo te besede izreka."

Macerl: Polna usta integritete, pozabljene obljube in pogodbe

V nadaljevanju je bil še bolj neposreden. Opozoril je, da imajo nekateri "polna usta teh besed", a se "ob prvi priliki obrnejo, pozabijo na obljube, pozabijo tudi na podpisane pogodbe". Kot konkreten primer je izpostavil pogodbo o sodelovanju evropskega poslanca Prebiliča in Vesne do konca mandata ter dejal, da jo lahko pokaže. Ob tem je poudaril, da bodo morali volivci presojati, "kdo te besede izreka", saj je po njegovih besedah "eno govoriti, drugo pa to živeti", Vesna pa kredibilnost dokazuje z dejanji in ne z besedami.

"Danes delati novo stranko s plačo evropskega poslanca druge stranke – je kredibilnost malo na steroidih." S tem je očitek o integriteti s splošne ravni neposredno naslovil na Prebiličevo politično ravnanje. Foto: Bojan Puhek

Prebilič: Nikoli nisem bil član Vesne

Na to se je odzval Prebilič, ki je dejal, da je nad nastopom Macerla "kar malo razočaran". Spomnil je na skupno kandidiranje na evropskih volitvah in poudaril, da nikoli ni bil član Vesne. Dejal je, da je bilo na plakatih zapisano "Vladimir Prebilič in Vesna", ter navedel, da je Vesna na volitvah dosegla 74 tisoč glasov, sam pa 54 tisoč preferenčnih, kar je po njegovih besedah predstavljalo večino glasov liste.

Macerl: Kampanja je bila Vesna, ne osebni projekt

Macerl je to razlago zavrnil in poudaril, da kampanja ni bila osebna, temveč kampanja Voli Vesna. Po njegovih besedah je vsak glas za Vesno pomenil tudi preferenčni glas za prvega na listi, pri čemer nihče od kandidatov ni vodil kampanje zase. Zato je ocenil, da je govorjenje o preferenčnih glasovih v tem kontekstu "malo tako okrog kredibilnosti".

Nova stranka ob evropski poslanski plači

Prebilič je nato razpravo pripeljal do vprašanja, komu je poslanec odgovoren – stranki ali volivkam in volivcem. Macerlov odgovor je bil kratek in udaren: "Danes delati novo stranko s plačo evropskega poslanca druge stranke – je kredibilnost malo na steroidih." S tem je očitek o integriteti iz splošne ravni neposredno naslovil na Prebiličevo politično ravnanje.

Prebilič je v zaključku poudaril, da kot evropski poslanec zagovarja interese volivcev, da deluje v poslanski skupini zelenih v Evropskem parlamentu ter da izvoljeni predstavnik ni last politične stranke, temveč odgovarja volivcem. Macerl pa je ob tem ponovno navezal razpravo na vprašanje kredibilnosti in spomnil na izjave, povezane s Prebiličevo odsotnostjo iz Slovenije, ter jih umestil v isti okvir razprave o besedah in dejanjih.