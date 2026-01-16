Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec se je v obsežnem zapisu na Facebooku ostro odzval na odločbo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), s katero je ta ugotovila kršitev integritete v primeru komunikacije med predsednikom vlade Robertom Golobom in takratno ministrico Tatjano Bobnar. Po njegovem mnenju gre za pretirano in škodljivo razlago politične odgovornosti, ki lahko ohromi delovanje politike in spodkoplje zaupanje v neodvisne institucije.

Evropski poslanec Marjan Šarec v svojem zapisu opozarja, da je Tatjana Bobnar nastopala kot političarka, ne kot direktorica policije, zato komunikacija predsednika vlade z njo ne more biti samodejno razumljena kot nedopusten pritisk. Po njegovem je nevarno, če se vsako politično usmerjanje razglasi za kršitev integritete, saj politika brez naročanja, vprašanj in odločanja ne more delovati.

"Teden se je začel s kosilom, kjer se je razpravljalo o prihodnosti na levi sredini. Servirana pa je bila tudi že večkrat pogreta in na koncu prismojena jed, ki jo je servirala KPK v obliki odločbe o integriteti. Dve sporočili sta bili dovolj, da je bilo ugotovljeno kršenje integritete. Govori se sicer, da gre za širše ozadje, ampak ga nismo videli. Pa tudi če je še ne vem kakšen 'slon' zadaj, ne smemo zanemariti dejstva, da je bila Tatjana Bobnar političarka in ne direktorica policije, kot je bil to primer v moji vladi. Politik pa politiku oziroma ministru PV lahko vendarle tudi kaj reče, naroči, ali pa tudi ugotovi, da nekaj ni bilo izvedeno", je svoj zapis začel Šarec.

"V času moje vlade taka komunikacija ni bila problem"

"V sporočilu piše, da dogovor ni bil izvršen", nadaljuje Šarec. "Torej, šlo je za neki dogovor, dogovoriš se pa po navadi ne sam s seboj, temveč z nekom. Če jo je kaj motilo, potem sploh ne bi smela prevzeti ministrskega mesta, Lindav pa ne direktorskega. Ne pa da smo jo še na interpelaciji branili. Čeprav, ko pobrskam po spominu, je pred nastopom nove vlade rekla, da bo treba počistiti. Nenazadnje sva tudi midva komunicirala tako v času moje vlade (ni bil problem kakšno pikro reči na račun ministra direktno predsedniku vlade in ta komunikacija ni bila problem), kakor tudi v času, ko sem bil v opoziciji. Se je pa tudi v času moje vlade že pojavil kakšen članek kje, ki je namigoval na politični pritisk. Ampak, dobro ... takrat je bila uniformirana in bi to morda še lahko pilo vodo. Odnos na takih položajih mora biti zaupen in treba je vedeti, v kakšnem poslu si. Ne rečem, če bi PV naročil umor nekoga, ne pa kadrovska slika. Janševa vlada je v dveh letih zamenjala tri direktorje policije, da je nazadnje prišel Olaj, ki je 'delal kot je treba'."

"Znala bi zlesti čez glavo"

V zapisu je Šarec tudi razkril, da je že pred imenovanjem Bobnarjeve tako predsednika vlade kot predsednico republike opozarjal na mogoče težave pri njenem prehodu iz policije v politiko.

"Na sestanku, ki sem ga imel maja 2022 s predsednikom vlade oziroma takrat bodočim predsednikom vlade, je pogovor nanesel tudi nanjo. Izrazil sem dvom, da bo to dobra kadrovska odločitev, saj prehod neposredno iz uniforme ne daje videza nepristranskosti, kot drugo pa sem izpostavil vprašanje razumevanja politike, s tem povezanih relacij, nenazadnje pa tudi, da mu zna zlesti čez glavo. Enako sem kasneje ob neki priložnosti rekel predsednici republike, ko me je vprašala o primernosti odločitve, da jo zaposli. Predsednik se je odločil, kot se je, ker je verjel, da bo šlo. Predsednica pa tudi in s tem dejanjem je dala vedeti, na čigavo stran se je postavila, odnosu med obema palačama pa to tudi ni moglo koristiti."

Neprimerna primerjava s sendvičem

"KPK ugotavlja kršenje integritete in dana je bila primerjava s sendvičem. Saprabolt, gre vendar za popolnoma različni stvari in gre za mešanje ananasa in kolerabe (no, sicer resnici na ljubo, glede na današnjo kulinariko ne smem biti tako prepričan, da ne bi kdo tega pohvalil). S tem, ko je ministrici (MINISTRICI, torej politiku) napisal SMS, ni nikomur ničesar ukradel ali si pridobil premoženjske koristi. KPK in druge institucije bi doletela huda izgorelost, če bi vse, kar komu ni prav, označili za politični pritisk in kršenje integritete," je Šarec komentiral odločbo KPK, ko je namestnica predsednika KPK Tina Divjak z zgodbo o Golobu in Bobnar potegnila vzporednico s primerom poslanske kraje sendviča in dodala, da je kršitev kršitev ne glede na to, ali gre za en SMS, dva ali sto.

"Take odločbe ne pripeljejo do drugega, kot da nihče več ne bo upal nikomur nič reči, nič naročiti in si bo mislil, naj gre vse lepo svojo pot. Politika pa obstaja zato, da rešuje težave in vodi državo. Države pa ne moreš voditi drugače, kakor da komu kaj naročiš ali ga kaj vprašaš. Če imaš pa okrog sebe ljudi, ki si jim preveč verjel, ki ne samo da okoli razkazujejo SMS-sporočila, temveč te celo ovadijo, ko jim kaj ni (več) pogodu, boš pa težko kaj premaknil. To je šola politike, ki te je ne nauči nobena fakulteta na tem svetu, temveč se je človek uči praktično," je še komentiral Šarec in dodal, da svetuje "tudi vsem staro- in novopečenim politikom, tistim, ki zbirajo podpise, in tistim, ki jim tega ni treba, da ne porabijo preveč sape za pokroviteljstvo v tej situaciji. Nekateri so v preteklosti sedeli v kakšni vladi, ki je kupovala kulije pri bratu predsednika vlade (in še kaj bi se našlo), drugi pa so že močno zmanjšali svoje ambicije, teorijo pa tudi kmalu dohiti praksa."

Janševi ministri bi pa "trli jajca"

Šarec je med drugim še izpostavil, kakšna bi bila po njegovem mnenju politična komunikacija pod vlado Janeza Janše, in opozoril, da so neodvisne institucije nujne, vendar morajo delovati tako, da ohranjajo zaupanje javnosti.

"Če pride Janša, se sigurno ne bo sekiral za take stvari. Imel bo ministre, ki bodo 'trli jajca', če bo treba, in jim še na misel ne bo prišlo, da bi se šli tak amaterski teater, ki se ga je poslužila bivša ministrica. Včasih se pač vprašam, kaj bi nekateri v naši državi sploh radi. Mi smo jo kot prvo žensko postavili za direktorico policije, potem ko je bila dolga leta samo namestnica in spregledana za najvišji položaj. Pa so bili že zametki političnih pritiskov. Potem jo je Janševa vlada na prvi seji odstavila. Robert Golob ji je omogočil veliko vrnitev kot ministrica, na koncu pa ga je ovadila za politično dejanje. Pa so še mnogi, ki so ječali pod Janševo vlado in čakali odrešitve, pod novo vlado pa takoj začeli spet jamrati.

Ja, lahko se nam zgodi ameriški scenarij in potem se bomo spraševali, kje so tisti zlati časi, ko sta bili dve SMS-sporočili politika politiku največji problem glede integritete. Pa še to odločbo bo na koncu sodišče odpravilo in to bo takrat Robertu Golobu koristilo toliko kot Francetu Prešernu današnja slava.

Skratka, potrebujemo neodvisne institucije, kot je KPK, vendar se morajo tudi one potruditi za zaupanje. Tako kot vsak v vsakem poklicu. Dejstvo, da je predsednica republike razveljavila razpis in dosedanjemu predstojniku ni podelila novega mandata, pa tudi govori samo zase", je svoj zapis sklenil Šarec.