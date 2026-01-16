Olimpija potrdila novo okrepitev, prihaja otrok Benfice

Olimpija je ob začetku priprav v Španiji predstavila drugo okrepitev v tem prestopnem roku. Zeleno-beli dres je oblekel Bruno Lourenco, 27-letni portugalski vezist, sicer otrok Benfice.

"Bruno Lourenco nova osmica Olimpije," so zapisali na uradni strani ljubljanskega kluba. Portugalec bo v zmajevem gnezdu dejansko nosil dres s številko osem, hkrati pa je dobro seznanjen tudi z nalogami tradicionalne osmice na sredini nogometnega igrišča. Federico Bessone je v svoje vrste dodal vsestranskega napadalno usmerjenega vezista, ki se dobro znajde tudi na krilnih položajih.

Lourenco je produkt slovite akademije Benfice, kasneje se je preselil v Aves, v članskem nogometu pa je največji pečat pustil pri Estorilu in Boavisti. Za oba kluba je igral tudi v portugalski prvi ligi, kjer je zbral sto nastopov in se podpisal pod 11 zadetkov.

Po kratki epizodi v Turčiji (Amed SK) se je vrnil na Portugalsko in pred začetkom aktualne sezone okrepil Avs, zdaj je s slovenskimi prvaki sklenil pogodbo do poletja 2029.

"Zelo sem vesel, da sem postal član Olimpije. Verjamem v projekt, ki se odvija v tem klubu. Imam veliko željo osvajati lovorike in pomagati ekipi z goli ter asistencami. Pogodba je podpisana, sedaj pa se odpravljam v Španijo, kjer bom spoznal nove soigralce in trenerje. Komaj čakam, da se moje poglavje v Sloveniji začne," je ob prihodu v Ljubljano povedal Lourenco.

V Španiji tri pripravljalne tekme

Goran Boromisa je tako potrdil drugo od napovedanih treh okrepitev v tem prestopnem roku. "Danes se je ekipi pridružil nogometaš z izjemno kakovostjo in izkušnjami iz najvišjega nivoja portugalskega nogometa. Bruno bo dodana vrednost na sredini igrišča, ki nam je v prvi polovici sezone manjkala. Upam, da se bo čim prej spoznal z novimi soigralci in pokazal svojo kakovost," je povedal športni direktor Olimpije.

Zmaji so sicer v četrtek pripotovali v špansko Navato, kjer bodo bivali deset dni. V prihajajočem tednu jih tam čakajo tudi tri pripravljalne tekme. Federico Bessone je na priprave odpeljal 32 nogometašev.