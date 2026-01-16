Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Petek,
16. 1. 2026,
11.30

priprave Bruno Lourenco prestop Prva liga Telemach Olimpija

Zimski prestopni rok

Olimpija potrdila novo okrepitev, prihaja otrok Benfice

Bruno Lourenco, Olimpija | Bruno Lourenco je v portugalskem prvenstvu dosegel 11 zadetkov. | Foto Guliverimage

Bruno Lourenco je v portugalskem prvenstvu dosegel 11 zadetkov.

Foto: Guliverimage

Olimpija je ob začetku priprav v Španiji predstavila drugo okrepitev v tem prestopnem roku. Zeleno-beli dres je oblekel Bruno Lourenco, 27-letni portugalski vezist, sicer otrok Benfice.

Kelvin Ofori, Olimpija
Sportal Olimpija potrdila prvo zimsko okrepitev

"Bruno Lourenco nova osmica Olimpije," so zapisali na uradni strani ljubljanskega kluba. Portugalec bo v zmajevem gnezdu dejansko nosil dres s številko osem, hkrati pa je dobro seznanjen tudi z nalogami tradicionalne osmice na sredini nogometnega igrišča. Federico Bessone je v svoje vrste dodal vsestranskega napadalno usmerjenega vezista, ki se dobro znajde tudi na krilnih položajih.

Lourenco je produkt slovite akademije Benfice, kasneje se je preselil v Aves, v članskem nogometu pa je največji pečat pustil pri Estorilu in Boavisti. Za oba kluba je igral tudi v portugalski prvi ligi, kjer je zbral sto nastopov in se podpisal pod 11 zadetkov.

Po kratki epizodi v Turčiji (Amed SK) se je vrnil na Portugalsko in pred začetkom aktualne sezone okrepil Avs, zdaj je s slovenskimi prvaki sklenil pogodbo do poletja 2029.

"Zelo sem vesel, da sem postal član Olimpije. Verjamem v projekt, ki se odvija v tem klubu. Imam veliko željo osvajati lovorike in pomagati ekipi z goli ter asistencami. Pogodba je podpisana, sedaj pa se odpravljam v Španijo, kjer bom spoznal nove soigralce in trenerje. Komaj čakam, da se moje poglavje v Sloveniji začne," je ob prihodu v Ljubljano povedal Lourenco.

V Španiji tri pripravljalne tekme

Goran Boromisa je tako potrdil drugo od napovedanih treh okrepitev v tem prestopnem roku. "Danes se je ekipi pridružil nogometaš z izjemno kakovostjo in izkušnjami iz najvišjega nivoja portugalskega nogometa. Bruno bo dodana vrednost na sredini igrišča, ki nam je v prvi polovici sezone manjkala. Upam, da se bo čim prej spoznal z novimi soigralci in pokazal svojo kakovost," je povedal športni direktor Olimpije.

Zmaji so sicer v četrtek pripotovali v špansko Navato, kjer bodo bivali deset dni. V prihajajočem tednu jih tam čakajo tudi tri pripravljalne tekme. Federico Bessone je na priprave odpeljal 32 nogometašev.

Josip Iličić
Sportal Mura šokirala srbskega velikana, junaški podvig Kopra na Hrvaškem
Nogomet splošno
Sportal Spins za uvodni krog napovedal stavko

 
priprave Bruno Lourenco prestop Prva liga Telemach Olimpija
