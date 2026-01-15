Spins za uvodni krog spomladanskega dela 1. SNL napovedal stavko

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je danes objavil "napoved stavke zoper vlado Republike Slovenije", ki bo potekala od 30. januarja do 1. februarja, na vseh tekmah prve slovenske nogometne lige. Med stavko nogometaši klubov Prve lige Telemach ne bodo igrali prvenstvenih tekem 19. kroga, so sporočili iz Spinsa.

Odločitev o stavki je soglasno sprejel upravni odbor Spinsa po privolitvi članov sindikata. "Podpira nas večina našega članstva iz slovenskih prvoligaških klubov, iz Olimpije nismo prejeli odziva zaradi nasprotovanja sindikatu s strani vodstva kluba," je za STA povedal predsednik Spinsa Dejan Stefanović in dodal, da se o sodelovanju pogovarja tudi s predstavniki drugih ekipnih športov, med drugim košarke in rokometa.

Predsednik Spinsa Dejan Stefanović sporoča, da ima sindikat podporo večine članstva iz slovenskih prvoligaških klubov. Foto: Vid Ponikvar

"Gre za sprejetje primerljivih in konkurenčnih davčnih ter drugih sistemskih sprememb za uvedbo delovnih razmerij v slovenskem poklicnem športu ter s tem povezano spremembo 59. in 60. člena zakona o športu, v smeri dopustnosti ureditve, ki odstopa od zakona, ki ureja delovna razmerja, le v primeru, če je to dogovorjeno v veljavni kolektivni pogodbi," so pri Spinsu pojasnili v sporočilu za javnost.

"Gre za interesno stavko, ki ni uperjena zoper delodajalce, torej športna društva, ampak so zahteve usmerjene v nujno spremembo delovnopravnega statusa športnikov in trenerjev ter s tem povezano davčno politiko, za kar je odgovorna vlada oziroma pristojna ministrstva," je opozoril predsednik sindikata.

Napoved stavke so posredovali Nogometni zvezi Slovenije, glavni pisarni vlade v Ljubljani, pristojnemu ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ter direktoratu za šport.

"Predstavniki sindikata smo pripravljeni sesti za pogajalsko mizo in skupaj z vključenimi deležniki tvorno sodelovati v procesu sprememb zakonodaje in tranzicije delovnopravnega statusa športnikov oziroma trenerjev. Hkrati smo že v razgovorih s predstavniki delodajalcev, športnih društev, drugih športnih panog, v katerih nastopajo poklicni športniki," so še zapisali v izjavi za javnost.

"Slovenski klubi že dolgo bistveno bolj obdavčeni kot športni klubi iz sosednjih držav"

"V času mandata vlade ter ministra Matjaža Hana smo bili slovenski poklicni športniki kot samostojni podjetniki z davčno reformo za samozaposlene dvakrat zaporedoma kaznovani z znižanjem naših neto prihodkov. Sploh zadnja sprememba pri višjih prihodkih športnikov povečuje našo dohodnino tudi do 25 odstotkov. Z določilom, da je treba za ponovno opravljanje pridobitne dejavnosti kot samostojni podjetnik počakati pet let. V praksi je tako popolnoma onemogočen obstoj 'normirancev' v slovenskem športu, kar bo imelo hude posledice za slovenski poklicni šport," so prepričani pri Spinsu.

V uvodnem spomladanskem krogu bi se morala v Ljudskem vrtu pomeriti Maribor in Celje. Bo tekma sploh odigrana? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Slovenski klubi so že dolgo bistveno bolj obdavčeni kot športni klubi iz sosednjih držav. Zato smo predstavniki Sindikata športnikov Slovenije, pod okriljem katerega deluje tudi sindikat Spins, v okviru delovne skupine za sistemsko izboljšanje položaja delojemalcev v športu pri pristojnem ministrstvu že maja 2025 ter kasneje tudi pri Hanu predstavili predlog sistemskih sprememb po vzoru belgijskega modela obdavčitve. Ta za športnike v kolektivnih športih predvideva delovna razmerja s posebno davčno obravnavo dohodnine in znižanimi socialnimi prispevki," so dodali.

Po mnenju sindikata bi takšen predlog rešil domnevno nezakonitost tako imenovanih lažnih s.p.-jev v slovenskem športu ter klubom zagotovil večjo mednarodno konkurenčnosti in možnost za lažje preživetje.