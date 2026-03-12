Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

12. 3. 2026,
17.00

Svetovni pokal v gimnastiki, Antalya, kvalifikacije

Anže in Lucija Hribar napovedala boj za stopničke

Lucija Hribar | Lucija Hribar | Foto Guliverimage

Lucija Hribar

Foto: Guliverimage

Slovenski telovadci so zelo uspešno nastopili prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v turški Antalyi. Anže Hribar na parterju ter Lucija Hribar na dvovišinski bradlji sta smelo napovedala lov na odličja, vse možnosti za to ima tudi Teja Belak na preskoku.

Lucija Hribar je na tretji postaji svetovnega pokala na svojem paradnem orodju, dvovišinski bradlji, končno pokazala želeno predstavo. S četrto oceno kvalifikacij (13,033) se je gladko uvrstila v sobotni finale, kjer bo napadala zmagovalni oder. "Zelo sem vesela, da sem se uvrstila v finale na bradlji, to mi res veliko pomeni. Kako že rečejo, v tretje gre rado," je iz Turčije sporočila 24-letna telovadka.

"Res je šlo gladko in zelo sem vesela, ker sem imela za seboj dve slabši tekmi na bradlji. Zdaj je led prebit, tako da komaj čakam sobotni finale," je še povedala Hribar in za soboto odločno napovedala boj za najvišja mesta: "Imam še nekaj rezerve, saj sem se danes odločila za lažji seskok."

Anže Hribar | Foto: Aleš Fevžer Anže Hribar Foto: Aleš Fevžer Izkazal se je tudi njen mlajši brat Anže Hribar, ki je na parterju kljub težavam z bolečinami v peti z drugim dosežkom kvalifikacij (13,800) napovedal boj za zmago. "Ne glede na to, da me že dva dni boli peta, sem danes pokazal precej solidno vajo, ki je zadoščala za finale. Jutri v kvalifikacije preskoka ne bom šel, saj bova skušala s trenerjem umiriti bolečino v peti, da se bom lahko kar najbolje pripravil za sobotni finale," je povedal 21-letni Hribar. Na parterju se je v kvalifikacijah preizkusil tudi Nikolaj Božič (12,233), ki je tekmo končal na 30. mestu.

Uspešna je bila tudi lanska skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, Teja Belak. Izkušena telovadka je po lažjem prvem skoku s sedmim dosežkom (12,950) napredovala v finale, kjer bo napadala zmagovalni oder. Meta Kunaver (11,966) je na tem orodju zasedla 23. mesto. Blizu finala sta bila tudi preostala slovenska telovadca, Gregor Rakovič (13,733) na konju z ročaji in Luka Bojanc (13,000) na krogih.

V petek nastop čaka še finalista Bakuja Bena Kunsta na preskoku, Lucija Hribar in Zala Trtnik bosta tekmovali na gredi, Meta Kunaver pa na parterju. V soboto in nedeljo sledijo finali po orodjih.

