Vladna ekipa bo danes na obisku v obalno-kraški regiji. Začela ga bo s sejo v Luki Koper, sledil bo ogled gradbenih del na prvem pomolu luke ter ločeni programi ministrov, v okviru katerih bodo obiskali ustanove in podjetja. Popoldne bo še srečanje z župani in gospodarstveniki v Lipici.

Na dnevnem redu današnje seje je med drugim predlog sklepa o razglasitvi 19. maja za dan lipicanca, vlada pa bo poleg tega sprejela odlok o razglasitvi cerkve Sv. Trojice v Hrastovljah za kulturni spomenik državnega pomena. Pobudo za podelitev statusa tej cerkvi z znamenito fresko Mrtvaški ples je lani dala koprska občina, predlog je pripravila piranska enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Vlada se bo med drugim seznanila tudi z informacijo o stanju in obremenitvah slovenskega morja ter možnih varstvenih ukrepih.

Prenos zemljišča v Semedeli na koprsko občino

Po napovedi urada vlade za komuniciranje (Ukom) bo ministrstvo za infrastrukturo ob obisku izvedlo prenos zemljišča v vrednosti 1,2 milijona evrov v Semedeli z države na Mestno občino Koper. Na območju namerava občina zgraditi dolgo načrtovano dvigalo na Markovec.

Predstavniki lokalnih oblasti se želijo s pristojnimi ministri dotakniti aktualnih vprašanj, med katerimi so predvsem izvedba hitre ceste Koper–Dragonja, protipoplavna zaščita, vodooskrba Istre, zakon o gostinstvu, prostorska zakonodaja ter izgradnja drugega železniškega tira med Koprom in Divačo.

Izjava premierja Roberta Goloba za medije je predvidena v izolski splošni bolnišnici. Njeno vodstvo od obiska pričakuje predvsem seznanitev z razvojnimi pogledi zdravstva v Sloveniji, so pojasnili. Popoldne se bo vladni obisk sklenil v Lipici, kjer bo posvet z župani in gospodarstveniki o aktualnih izzivih.

Regijo sicer sestavlja osem občin – Koper, Ankaran, Izola, Pirana, Divača, Hrpelje–Kozina, Komen in Sežana.