Cerkev v Hrastovljah razglašena za kulturni spomenik državnega pomena

Cerkev Svete Trojice, Hrastovlje | Cerkev stoji na avtentični lokaciji najmanj od leta 1480 ter je ohranila prvotni sakralni značaj in podobo. | Foto Shutterstock

Cerkev stoji na avtentični lokaciji najmanj od leta 1480 ter je ohranila prvotni sakralni značaj in podobo.

Foto: Shutterstock

Vlada je danes cerkev Svete Trojice v Hrastovljah, ki je znana po gotskih freskah v notranjosti, razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. To bo po besedah podpredsednika vlade Mateja Arčona dalo spomeniku dodatno veljavo in bo pripomoglo k boljši turistični promociji kulturne dediščine v Mestni občini Koper.

Vlada je odlok o razglasitvi cerkve, ki stoji na skalnati vzpetini jugovzhodno od vasi Hrastovlje, za kulturni spomenik državnega pomena sprejela v okviru današnjega obiska v obalno-kraški regiji. Doslej je veljala za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Edinstvena arhitekturna zasnova

Predlog odloka je na pobudo koprske občine pripravila piranska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot je ta zapisala v utemeljitvi, cerkev predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti in je edinstvena v svoji arhitekturni zasnovi in gotskih poslikavah, ki krasijo notranjščino v celoti.

Cerkev stoji na avtentični lokaciji najmanj od leta 1480 ter je ohranila prvotni sakralni značaj in podobo. Obdaja jo mogočno protiturško taborsko obzidje iz 16. stoletja, ki je eden najbolje ohranjenih primerov te vrste v Sloveniji.

Kot so ob pobudi za razglasitev novembra lani pojasnili na koprski občini, je cerkev v Hrastovljah romanska triladijska cerkev z banjastimi oboki, ki jo krasi izjemno bogata gotska poslikava. Janez iz Kastva je s sodelavci leta 1490 poslikal skoraj vsak košček prostora – od sten in arkad do stebrov. Njegovo avtorstvo potrjuje dolg napis na severni steni, zapisan v glagolici in latinici. Med številnimi prizori posebej izstopa znameniti Mrtvaški ples, ki cerkvi daje prepoznavno ikonografsko posebnost.

Kopijo freske Mrtvaški ples najdemo v Narodni galeriji. | Foto: STA Kopijo freske Mrtvaški ples najdemo v Narodni galeriji. Foto: STA

