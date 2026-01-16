Med klubi, ki se v zadnjem obdobju krepijo, je tudi Maribor. V zgodnjih jutranjih urah je v Belek, kjer se štajerski klub pripravlja na nadaljevanje sezone, prispel Tio Cipot in se že pridružil moštvu, so sporočili iz kluba.

"Nov obraz, ki ga ni treba posebej predstavljati. Po očetu Fabijanu, ki je v dveh obdobjih med letoma 2000 in 2007 skupaj zbral 116 nastopov, v vijoličastem tudi Tio," so zapisali pri Mariboru. Ob prestopu je podpisal pogodbo, veljavno do poletja 2029. Izbral pa si je dres s številko sedem.

"Z veseljem pozdravljamo Tia Cipota v NK Maribor. Je nadarjen nogometaš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu in nam predstavlja pomembno dodatno možnost, saj ekipi prinaša intenzivnost ter kakovost. Tia smo pripeljali zaradi njegovih nogometnih kvalitet in predvsem zato, ker se odlično ujema s strukturo, ki jo želimo zgraditi. Prinaša tudi lakoto po uspehu in energijo, je pravi ekipni igralec ter razume odgovornost, ki se zahteva, ko oblečeš dres Maribora. Prepričan sem, da bosta moč kluba in strast naših navijačev Tiu pomagali izraziti njegove kvalitete na najboljši način ter da bomo skupaj kot moštvo še močnejši," je novo okrepitev predstavil Cem Başgül, vodja nogometnih operacij NK Maribor.

Dosedanji član Mure, Spezie in graškega moštva GAK je kot 20-kratni mladi slovenski reprezentant prispeval velik delež k uvrstitvi na evropsko prvenstvo s šestimi doseženimi zadetki med kvalifikacijskimi dvoboji, med igranjem v Italiji pa je zbral 8 nastopov v serie A.

"Zelo sem ponosen, da me je Maribor kot največji klub v Sloveniji izbral za okrepitev in smo se dogovorili o prestopu. Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Vem, kakšen pečat je v Ljudskem vrtu pustil oče. Moj cilj je, da tega ne pokvarim, ampak nadgradim z namenom, da bodo ljudje v Mariboru ponosni še na drugega Cipota. Menim, da se vračam v domovino s pridobljenimi dragocenimi izkušnjami iz tujine, vmes sem dozorel in prihajam z miselnostjo, da vrnemo Maribor na vrh slovenskega nogometa in smo znova uspešni v evropskem tekmovanju. Znajdem se na obeh krilnih položajih, kot napadalno usmerjeni vezni igralec, a tudi v vlogi napadalca. Kamorkoli me bo trener postavil na igrišču, tam bom skušal prispevati svoj delež na najboljši način. Iz obdobja, ko sem igral pri Muri, poznam številne zdajšnje soigralce, tako da ne bo težav s prilagajanjem in se že veselim skupnim trenutkom," pa je ob prihodu poudaril Cipot.

