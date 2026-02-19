Celjane spremlja urok, to ni uspelo celo Rieri!

Nogometaši Celja danes v Prištini ne bodo prvič gostovali na tleh nekdanje Jugoslavije. To bo že njihova četrta evropska tekma v eni izmed dežel, zraslih na pogorišču nekdanje skupne domovine. Pred tem so gostovali v Zrenjaninu (1997), Tuzli (2004) in na Reki (2025), kjer pa niso imeli veliko razlogov za zadovoljstvo. Še vselej so ostali brez zadetka, tako da jih zvečer proti Driti, prvaku Kosova, čaka velik izziv. Tega se zaveda tudi edini kosovski nogometaš v vrstah Celja Milot Avdyli, za katerega bo to najverjetneje najbolj posebna tekma v karieri.

To bo najbolj posebna tekma v njegovi karieri

Nogometaš Celja Milot Avdyli bo danes nastopil pred številnimi sorodniki in prijatelji s Kosova. Foto: Guliverimage Brez zadetkov ni zmag, brez zmag pa napredovanja. Celjani se tega dobro zavedajo, zato prihajajo v Prištino po zmago. "Na Kosovo smo prišli po zmago. Dvakrat sem že igral proti Driti, dvakrat izgubil, zato si želim v tretje ta klub premagati. To je moja želja, to je cilj celotne ekipe," pred srečanjem med Drito in Celjem sporoča 23-letni zvezni igralec Milot Avdyli. Prihaja s Kosova, bil je njegov mladi reprezentant do 21 let, zdaj pa se bo prvič v dresu Celja pomeril proti tekmecu iz svoje domovine.

Na Kosovu je igral za Trepco '89, bil dvakrat neuspešen proti Driti, nato pa se je po večletnem dokazovanju v Švici (Aarau) in Ukrajini (Vorskla Poltava) lani odločil za prihod v knežje mesto. Pridružil se je Celjanom, s katerimi je v tej sezoni odigral že 14 tekem v Evropi, danes pa ga čaka poseben izpit, na katerem bo njegovo srce razbijalo v pospešenem ritmu.

"Ta tekma bo nekaj posebnega zame, morda celo najbolj posebna tekma v moji karieri do tega trenutka. Nasproti mi bo stalo nekaj mojih prijateljev, še več jih bo na tribuni, tam pa bo tudi moja družina. Prepričan sem, da nas čaka dobra atmosfera ter da bodo navijači uživali v tekmi," si želi ugodnega rezultata.

Začelo se je z ničlo v Zrenjaninu

Sebastjan Gobec je aktualni tehnični direktor Celja. Foto: Vid Ponikvar Če se bo uresničila njegova želja in bo Celje v Prištini premagal Drito, bo celjski nogometni klub po treh strelsko neuspešnih gostovanjih na tleh nekdanje Jugoslavije končno dosegel prvi zadetek.

Prvič so se Celjani v sklopu evropskih tekmovanj k nekdanjim bratom iz Jugoslavije odpravili leta 1997. Takrat so v pokalu Intertoto v srbskem Zrenjaninu remizirali s Proleterjem. Dvoboj se je končal brez zadetkov.

Pri Celjanih je branil Luka Grešak, trener Stanko Poklepović, žal že pokojni legendarni hrvaški strateg, pa je v igro poslal tudi 17-letnega Sebastjana Gobca. Mreža Proleterja, pri katerem je v preteklosti kot posojen nogometaš Partizana nabiral izkušnje sloviti Zlatko Zahović, je tako ostala nedotaknjena (0:0).

Sešlar izgubil in prejel rdeči karton

Simon Sešlar je s Celjani izgubil na gostovanju v Tuzli. Kako se bo danes v Prištini odrezal njegov sin Svit? Foto: R. P. Sedem let pozneje so se Celjani v pokalu Intertoto srečali s predstavnikom Bosne in Hercegovine, Slobodo iz Tuzle. Začelo se je dobro. Grofje so na takratni Areni Petrol zmagali z 2:1, a prednost na povratni tekmi v Tuzli zapravili. Izgubili so z 0:1, mreža Aleksandra Šelige se je zatresla že po treh minutah, in zaradi pravila o zadetkih v gosteh sklenili evropsko sezono.

Na tisti tekmi je barve Celja branil tudi Simon Sešlar. Oče zdajšnjega slovenskega reprezentanta Svita Sešlarja nima najlepših spominov na gostovanje v Tuzli. Celje je izgubilo in izpadlo (0:1), sam pa je v izdihljajih srečanja prejel rdeči karton.

Rierova četa visoko izgubila na Hrvaškem

Strelska nemoč Celja na gostovanjih na tleh nekdanje Jugoslavije se je nadaljevala tudi lani. Čeprav je Albert Riera pred tem navduševal z neustrašnimi in učinkovitimi predstavami tako v 1. SNL kot tudi v Evropi, je v Rujevici doživel enega najhujših porazov.

Nogometaši Rijeke so lani zadali Celjanom boleč poraz v Rujevici. Foto: Aleš Fevžer

Rijeka, ki jo še danes vodi nekdanji šampionski trener Olimpije Victor Sanchez, je zmagala s 3:0. Vse zadetke, med strelce se je vpisal tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič, je dosegla v drugem polčasu, pred tem pa so Celjani, ki so takrat računali tudi na Franka Kovačevića in Danijela Šturma, zapravili kar nekaj zrelih priložnosti. A žoga ni hotela v gol. Kot da bi hotel obveljati jugoslovanski strelski urok, ki se drži nogometašev Celja.

Gostovanja Celja na tleh nekdanje Jugoslavije: Proleter Zrenjanin (ZR Jugoslavija) : Celje 0:0 (1997 - pokal Intertoto)

Sloboda Tuzla (BiH) : Celje 1:0 (2004 - pokal Intertoto)

Rijeka (Hrv) : Celje 3:0 (2025 - konferenčna liga)

Odkar se je Svit Sešlar vrnil iz Turčije, je še ni bilo tekme, na kateri se ne bi vpisal med strelce za Celje. Foto: Reuters

Danes imajo nogometaši Celja, ki jih bo prvič na evropski tekmi vodil Ivan Majevski, dolgoletni pomočnik Alberta Riere, novo priložnost. Prva tekma v kvalifikacijah za osmino finala konferenčne lige med Drito in Celjem se bo začela ob 21. uri. Morda pa kot prvi odpravi strelski urok Celja na tleh nekdanje Jugoslavije prav Svit Sešlar. Odkar se je vrnil iz Turčije, je še ni bilo tekme, na kateri se ne bi vpisal med strelce. Na dvobojih 1. SNL je to storil že štirikrat zapored!