B. G.

Četrtek,
19. 2. 2026,
12.52

19 minut

Pedro Pascal zanetil govorice, da je v zvezi z moškim

Pedro Pascal | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ameriški mediji na podlagi najnovejših fotografij paparacev špekulirajo, da je slavni igralec Pedro Pascal v zvezi s kreativnim direktorjem Rafaelom Olarro.

Govorice, da sta Pedro Pascal in Rafael Olarra v zvezi, so se začele širiti po tem, ko so ju ujeli med sprehodom po New Yorku, pri čemer so mimoidoči in paparaci opazili posebno naklonjenost med njima. V nekem trenutku je Rafael Pedra objel prek ramen, kar so paparaci seveda ujeli v objektiv, zato so ameriški mediji postali pozorni na morebitni novi zvezdniški par.

Znani spletni portal TMZ pa ju je čez nekaj dni zalotil še v kinu, kjer sta si ogledala romantični film Viharni vrh:

Pedro Pascal sicer nikoli ni javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti, niti o svojih (preteklih) razmerjih, je pa goreč in glasen zagovornik skupnosti LGBTQ+, še posebej zaradi svoje mlajše sestre Lux, ki je pred leti javno priznala, da je transspolna oseba.

Medtem pa je znano, da je bil Rafael Olarra že v zvezi z moškim, z igralcem Lukom Evansom, s katerim sta razmerje tudi javno potrdila. Skupaj naj bi bila sedem let, razšla pa naj bi se januarja 2021.

