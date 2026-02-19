Ameriški mediji na podlagi najnovejših fotografij paparacev špekulirajo, da je slavni igralec Pedro Pascal v zvezi s kreativnim direktorjem Rafaelom Olarro.

Govorice, da sta Pedro Pascal in Rafael Olarra v zvezi, so se začele širiti po tem, ko so ju ujeli med sprehodom po New Yorku, pri čemer so mimoidoči in paparaci opazili posebno naklonjenost med njima. V nekem trenutku je Rafael Pedra objel prek ramen, kar so paparaci seveda ujeli v objektiv, zato so ameriški mediji postali pozorni na morebitni novi zvezdniški par.

Znani spletni portal TMZ pa ju je čez nekaj dni zalotil še v kinu, kjer sta si ogledala romantični film Viharni vrh:

Pedro Pascal & Rafael Olarra watch "Wuthering Heights" together in a movie theater 🥰 https://t.co/WhcvnUawp7 pic.twitter.com/j077o8Yujs — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

Pedro Pascal sicer nikoli ni javno spregovoril o svoji spolni usmerjenosti, niti o svojih (preteklih) razmerjih, je pa goreč in glasen zagovornik skupnosti LGBTQ+, še posebej zaradi svoje mlajše sestre Lux, ki je pred leti javno priznala, da je transspolna oseba.

Medtem pa je znano, da je bil Rafael Olarra že v zvezi z moškim, z igralcem Lukom Evansom, s katerim sta razmerje tudi javno potrdila. Skupaj naj bi bila sedem let, razšla pa naj bi se januarja 2021.