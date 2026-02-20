Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Petek,
20. 2. 2026,
14.18

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek
dojenček govorice revščina vraževerje umor Indija

Petek, 20. 2. 2026, 14.18

33 minut

Zaradi govoric barbarsko zažgali žensko in dojenčka

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20
Indija | Umora v Džarhadu sta se zgodila v vasi Kudsai, oddaljenem plemenskem naselju s približno 50 hišami iz blata, okoli 250 kilometrov od glavnega mesta zvezne države Ranchi. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Umora v Džarhadu sta se zgodila v vasi Kudsai, oddaljenem plemenskem naselju s približno 50 hišami iz blata, okoli 250 kilometrov od glavnega mesta zvezne države Ranchi. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V vzhodnoindijski zvezni državi Džarhad so aretirali štiri osebe, ker naj bi v začetku tega tedna zažgale žensko in njenega desetmesečnega sina zaradi suma čarovništva, poroča BBC.

Mož ženske, ki je bil prav tako napaden, je utrpel hude opekline in se zdravi v bolnišnici. Policija pravi, da išče več oseb, ki bi lahko bile vpletene, obtoženi so v priporu. 

Po podatkih nacionalnega kriminalističnega urada je bilo med letoma 2000 in 2016 v Indiji zaradi suma čarovništva ubitih več kot 2500 ljudi, večinoma žensk.

Tovrstne grozljive prakse so še vedno razširjene. Umor Jyoti Sinku in njenega otroka se je zgodil le nekaj mesecev po tem, ko je bilo pet članov družine v sosednji zvezni državi Bihar brutalno ubitih in domnevno živih sežganih zaradi obtožb o čarovništvu.

O takšnih primerih pogosto poročajo z območij, kjer živijo revne plemenske skupnosti, kjer je vraževerje zelo razširjeno in neobstoječ sistem javnega zdravstva vodi v odvisnost od šarlatanov glede zdravniških nasvetov.

Umora v Džarhadu sta se zgodila v vasi Kudsai, oddaljenem plemenskem naselju s približno 50 hišami iz blata, okoli 250 kilometrov od glavnega mesta zvezne države Ranchi.

Indija, nesreča, avtobus, potniki, ogenj, požar
Novice Tragedija v Indiji: po trčenju potniki živi zgoreli v avtobusu #video

Smrt zaradi govoric

Po navedbah naj bi nasilje sprožilo nedavno dogajanje v vasi, vključno z govoricami o nenadnem poginu goveda ter bolezni in smrti domačina po imenu Pustun Birua. Njegova žena Jano Birua pravi, da se je posvetovala z vračem – kar je običajno v vaseh, kjer ni zdravnikov –, ko je začel mož trpeti zaradi tesnobe in omedlevic. Ta naj bi ji dejal, da njen mož nima nobene telesne bolezni.

Na vprašanje, zakaj ga ni peljala v bolnišnico, je odgovorila, da ji finančno stanje tega ni dovolilo. Medtem so se razširile govorice, da je za njegovo bolezen odgovorna Jyoti Sinku, ki naj bi se ukvarjala s čarovništvom. V noči, ko je Birua umrl, je v hišo družine Sinku vdrlo približno ducat ljudi, vključno s petimi ženskami, ki so zažgali žensko in otroka kljub moledovanju moža, naj se zadeva reši na vaškem svetu.

Okrožna policija je vložila ovadbo zaradi umora in kriminalne zarote in sporočila, da so aretirali štiri moške in ustanovili posebno policijsko ekipo za izsleditev drugih sodelujočih. Prav tako so zatrdili, da bodo na podeželju organizirali programe za ozaveščanje o vraževerju.

Indija, nesreča, rudnik
Novice V eksploziji v nezakonitem rudniku umrlo najmanj 18 rudarjev #video
Požar v nočnem klubu, Indija
Novice V požaru v nočnem klubu v Indiji umrlo 25 ljudi
dojenček govorice revščina vraževerje umor Indija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.