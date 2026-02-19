Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Luka Dončić Anamaria Goltes

Govorice vse glasnejše: Luka in Anamaria naj bi se razšla že pred meseci?

Luka Dončić in Anamaria Goltes | Foto Instagram/Anamaria Goltes

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Že nekaj časa se govori, da naj bi Anamaria Goltes in Luka Dončić prekinila zvezo, zdaj pa o tem pišejo tudi ameriški in srbski mediji.

Za namigovanja in govorice o razhodu Luke Dončića in Anamarie Goltes so krive predvsem (ne)aktivnosti na družbenih omrežjih, natančneje na Instagramu, kjer so številni opazili, da NBA-zvezdnik že dlje časa ni všečkal nobene Anamarijine objave, medtem ko je bil z všečki radodaren pri drugih. Še posebej v oči bode, da je medtem všečkal objave drugih modelov in vplivnic, med njimi tudi srbske pevke Anđele Ignjatović, bolj poznane pod imenom Breskvica, kar je sprožilo plaz komentarjev in teorij.

"Luka všečka objave Instagram modelov, že več kot leto dni pa ni všečkal niti ene objave svoje zaročenke – pa naj še kdo reče, da je to normalno," je zadevo komentiral eden od sledilcev.

Dodatno iskro dvoma je prižgala Anamaria sama, ko je prejšnji mesec objavila desetletni pregled najlepših trenutkov svojega življenja, med utrinke pa ni vključila niti ene fotografije z Luko, čeprav sta par že od leta 2016. Tudi za letošnje valentinovo si nista namenila javne čestitke na družbenih omrežjih, čeprav sta to v preteklosti redno počela.

Sta se razšla že po prestopu?

Ameriški mediji celo poročajo, da sta se razšla že lani, kmalu po Lukovem prestopu k Los Angeles Lakers, češ da je selitev v Los Angeles prinesla nove vplive, novo okolje in tudi nove skušnjave, menijo tamkajšnji mediji.

H govoricam je prispevalo tudi dejstvo, da je med njima že mesece velika razdalja – on živi v Los Angelesu, Anamaria pa v Sloveniji z njunima malima otrokoma. Po rojstvu druge hčerke je sicer priletel v Slovenijo, a se kmalu vrnil na delo.

Pa vendar te dni raje preživlja na ribolovu v Mehiki s svojim očetom Sašo, namesto da bi spet odletel k svoji družini, menijo spletni komentatorji.

Luka Dončić | Foto: Instagram Foto: Instagram

A dokler namigovanj o koncu zveze ne bosta naslovila Luka ali Anamaria, nam ostanejo le ugibanja. 

