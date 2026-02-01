Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Anamaria Goltes prvič pokazala družinsko fotografijo iz porodnišnice

družina Dončić | Foto Instagram

Foto: Instagram

Anamaria Goltes je na svojem Instagram profilu delila tri nove fotografije, med katerimi je še posebej izstopala ena, posneta v porodnišnici ob rojstvu druge hčerke Olivie. Na fotografiji so tako vsi člani družine Dončić.

Goltes, ki je na družbenih omrežjih precej aktivna, redno deli utrinke družinskega življenja. Tokrat so fotografije pokazale intimen in vesel trenutek ob prihodu nove članice družine.

Luka Dončić medtem v ZDA

Medtem ko Anamaria in deklici ostajajo v Sloveniji, se je Luka Dončić moral vrniti v ZDA, kjer nadaljuje svojo kariero v ligi NBA. Košarkar tako usklajuje profesionalno življenje na parketu z družinskimi obveznostmi na daljavo.

