NOVO za valentinovo na ona-on.com: Kupidov radar, avdio in video profili

Januar je mimo, Valentinovo pa je praktično za vogalom. Če še vedno čakaš na "pravega" ali "pravo", brez panike, samo ne bodi kot Prešernova Urška, ki je predolgo izbirala … in potem izbrala narobe. Na ONA-ON so dodali novosti, ki te iz "scrollanja" spravijo do konkretnega zmenka hitreje kot kadarkoli doslej.

Ko imaš občutek, da se izgubljaš med profili: tu je Kupidov radar

Včasih je zanimivih ljudi veliko, časa pa malo. In če prehitro zapreš profil, ki bi ti bil dejansko pisan na kožo, se lahko hitro zgodi, da ga ne najdeš več.

Zato je tu Kupidov radar: shrani najboljše kandidate, da se ne izgubiš med profili in da ne zamudiš pravih ljudi. Ideja je jasna: manj kaosa, več konkretnih priložnosti.

Pokaži energijo, ne samo fotografij: video profili in "moja muska"

Fotografije so super, ampak pogosto pokažejo samo trenutek. Video in glasba pa ujameta tisto, kar v resnici iščeš: vibe.

Z video profili in vtičnikom "moja muska" hitreje začutiš, ali je to to. In tudi drugi lažje začutijo tebe, še preden se sploh začnejo klasična vprašanja tipa "kaj pa rada ješ?"

Video pokaže energijo in govorico telesa.

Glasba namigne na karakter in stil.

Manj ugibanja, več pravih klikov.

Prvi vtis je bolj iskren in bolj ti.

Preizkusi brezplačno TUKAJ & preveri XXL Valentinove popuste.

Foto: Ona.on.com

Če nisi za video: naj govori glas (avdio predstavitve)

Besedilo je pogosto … dolgčas. Preveč je razlaganja in opisovanja samega sebe, zato traja predolgo, da sploh dobiš občutek, ali se z nekom ujameš.

Z avdio predstavitvijo te nekdo res sliši. In to naredi razliko – tvoja energija zasije hitreje, brez občutka, da moraš o sebi pisati mini esej.

Namesto solo večerje pod kovtrom

Valentinovo je enkrat na leto, "ta pravi" pa lahko pride takoj. Če imaš dovolj solo večerij + filma pod kovtrom, si daj priložnost, da se nekaj premakne že danes.

ONA-ON je spoznavni servis, kjer so na enem mestu samski, ki so tam z razlogom: da nekoga spoznajo. Poleg javnega spoznavanja omogoča tudi več zasebnosti (npr. skriti način), zato lahko tempo prilagodiš sebi.

Vklopi love vibe!

Če si letos želiš Valentinovo brez "solo programa", je najlažji korak ta, da si olajšaš pot do zmenka. Kupidov radar, video profili z "mojo musko" in avdio predstavitve so narejeni za hitrejši klik, manj tipkanja in več prave kemije. In ja, včasih je dovolj že en dober profil, da se ti začetek leta obrne v pravo smer.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM.